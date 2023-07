Sfârșit de an greu în Europa: Încrederea în economia germană se prăbușește din nou!

Indicatorul sentimentului economic calculat de Centrul pentru Cercetare Economică Europeană (ZEW) pentru Germania a scăzut la -14,7 în iulie 2023, față de valoarea de -8,5 din luna anterioară.

Evoluția descrescătoare depășește anticipațiile pieței, analiștii estimând cu nivel de -10,5 puncte pentru luna iulie.Moralul cu privire la economia germană a atins cel mai slab nivel din decembrie anul trecut, în contextul în care analiștii se așteaptă la o deteriorare suplimentară a situației economice până la sfârșitul anului.Producția industrială, principala afectatăAceste așteptări pesimiste sunt alimentate de anticipările legate de politicile monetare ale Băncii Centrale Europene și ale Rezervei Federale americane, care au anunțat că nu exclud creșterea ratelor dobânzilor pe termen scurt în zona euro și în SUA.În plus, cererea pe piețele de export importante pentru Germania, cum ar fi China, este considerată a fi relativ slabă.Sectoarele industriale vor suporta probabil greul recesiunii economice anticipate, așteptările de profit pentru industriile orientate spre export înregistrând din nou o scădere substanțială.Început de an optimistPrăbușirea încrederii analiștilor economici în evoluția economiei germane vine după un început de an optimist. Primele două luni ale lui 2023 au prezentat o tendință puternic crescătoare a indicatorului sentimentului economic ZEW.Aceasta a venit după prăbușirea înregistrată în 2022, pe fondul crizei energetice și al inflației scăpate de sub control, în contextul deteriorării situației internaționale și al războiului din Ucraina.Anul în curs începea în Germania cu un nesperat nivel de16,9 puncte pentru indicatorul sentimentului economic în ianuarie, în condițiile în care decembrie 2022 se afla puternic pe minus: -23,3 puncte.Februarie a venit cu o amplificare a evoluției pozitive, indicatorul ridicându-se la 28,1 puncte, dar martie și aprilie, deși încă pe plus, au inversat tendința, care a început să o ia în jos: 13 puncte, respectiv 4,1 puncte.Evoluție negativă a PIB în primul trimestruEconomia germană a infirmat așteptările optimiste ale analiștilor economici și a înregistrat o evoluție negativă în primul trimestru din 2023, statisticile oficiale prezentând un regres de 0,3% al produsului intern brut.Considerată a fi motorul economic al UE, evoluția economiei germane va avea consecințe la nivel european. Puternic legată de fabricile auto din Germania, inclusiv industria din România ar putea avea de suferit.Luna mai găsea deja încrederea investitorilor în perspectivele economiei germane pe teritoriu negativ, -10,7 puncte, pentru ca, după ușorul reviriment din iunie (-8,5 puncte), iulie să aducă accelerarea puternică a tendinței descrescătoare.În Germania, indicele de sentiment economic ZEW măsoară nivelul de optimism pe care îl au analiștii cu privire la evoluțiile economice așteptate în următoarele 6 luni.Sondajul acoperă până la 350 de analiști financiari și economici....citeste mai departe despre " Sfârșit de an greu în Europa: Încrederea în economia germană se prăbușește din nou! " pe Ziare.com