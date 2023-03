Grupul care deţine Silicon Valley Bank a solicitat să intre sub protecţia falimentului

Firma mamă a Silicon Valley Bank, care în prezent este sub controlul autorităţilor americane, a solicitat să intre sub protecţia falimentului din capitolul 11, transmite AP.

SVB Financial Group, alături de directorul general şi de cel financiar, au fost vizaţi săptămâna aceasta de un proces colectiv în care se pretinde că firma nu a prezentat riscurile pe care viitoarele majorări de dobânzi le au asupra afacerii ei.SVB Financial Group nu mai este afiliată la Silicon Valley Bank după ce a ajuns sub controlul Fondul de garantare a depozitelor bancare din SUA (FDIC). Colapsul său a fost al doilea mare eşec bancar din istoria SUA după căderea Washington Mutual în 2008.Succesorul băncii, Silicon Valley Bridge Bank, este sub jurisdicţia FDIC şi nu este inclusă în documentaţia depuse la instanţa de faliment. Prăbuşirea, vinerea trecută, a Silicon Valley Bank şi a băncii Signature Bank din New York, două zile mai târziu, a reînviat temerile privind o repetare a crizei financiare din 2007-2009.Pentru a restabili încrederea în sistemul bancar american, Guvernul a decis să protejeze toate depozitele băncilor, chiar şi cele care depăşi limita FDIC de 250.000 dolari pentru un cont individual.Joi, secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a declarat că prăbuşirea Silicon Valley Bank s-a datorat în întregime incapacităţii băncii de a acoperi solicitările deponenţilor care au dorit să îşi retragă economiile, după ce majorările succesive de dobândă adoptate în ultimul an de Rezerva Federală au diminuat valoarea investiţiilor făcute de SVB în obligaţiuni şi pe care SVB se baza pentru finanţa retragerile de depozite. Yellen a menţionat şi nivelul mare al depozitelor neasigurat de la SVB drept un factor care a agravat criza.