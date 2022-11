Scenarii de supraviețuire pentru o iarnă cu temperaturi extreme. ”Ar putea fi alimentați cu gaze doar consumatorii protejați”

Expertii in energie spun ca gradul mare de incarcare a depozitelor cu gaze pentru la iarna nu ne scuteste de probleme daca vremea se va raci brusc si pe perioade mari de timp. Romania va importa gaze iar problemele s-ar putea agrava.

"Necesarul de import zilnic la nivelul Romaniei, intr-o iarna extrema, similara iernii 2012, luand in considerare reducerea estimata a consumului de energie in aceasta iarna datorita preturilor ridicate la gaze, in luna februarie 2023, ar putea aduce un nivel de consum de cca 66 mil mc/zi", explica expertul in energie Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta. Acest lucru ar face ca necesarul de import al Romaniei sa fie de 30%, respectiv sa jungem in situatia de a alimenta cu gaze exclusiv consumatorii protejati, arata sursa citata.Conform legii Romanesti, consumatorii protejati sunt consmatorii casnici, consumatorii asimilati (spitale, camine, crese etc,), consumatorii esentiali si consumatorii care din motive tehnologice nu pot fi opriti.Mitul depozitelor pline. "Romania, ca si Europa, sta la mana vremii si a sortii"Gradul de incarcare cu gaze al depozitelor Romaniei si Europei nu conteaza atat de mult in cazul cunor conditii meteo extreme. Am putea fi nevoiti sa importam gaz scump pentru a acoperi necesarul de consum."Vehicularea la nesfarsit a gradului de incarcare a depozitelor ca fiind marea realizare si marea salvare a Romaniei, este un mit. Romania, ca si Europa, sta la mana vremii si a sortii. Daca vom avea noroc de o iarna blanda, "daca va bate vantul", daca va ploua, daca se vor mai inchide multi consumatori - pe fondul problemelor economice dificile si daca gazele, foarte scumpe din import, vor continua sa ajunga si la iarna in Romania - doar atunci vom avea gaze pentru toti consumatorii in iarna urmatoare", a mai precizat Dumitru Chisalita.Expertul spune ca gazele din depozitele de inmagazinare sunt "la un nivel ridicat, dar nu este cel mai ridicat din istoria functionarii acestor depozite"."Depozitele de inmagazinare au fost concepute pentru a indeplinii trei functionalitati:necesitatea comerciala licit speculative (achizitia de gaze vara cand sunt mai ieftine pentru a putea fi utilizate iarna cand sunt mai scumpe),tehnologica (necesitatea asigurarii continuitatii productiei, necesita depozitarea gazelor pentru perio