Marile economii europene sunt în pericol de stagnare. Care sunt efectele secundare ale politicii Băncii Centrale de coborâre a inflației

Semnale tot mai puternice vin din piețele financiare și mediile de afaceri din mai multe țări din blocul comunitar care arată că creșterea economică începe să încetinească și prețurile de consum rămân volatile.

În acest context iar oficialii de la Frankfurt și Londra ai Băncii Centrale Europene se confruntă cu această realitate pe măsură ce se pregătesc de ședința din septembrie în care vor decide dacă ratele dobânzilor-cheie se vor supune unei a zecea creșteri consecutive. Analiștii economici de la Bloomberg consideră că UE se îndreaptă, dacă nu se află deja în această situație, către o perioadă de stagflație. Termenul este un portmanteau între stagnare și inflație și descrie situația economică în care rata inflației se menține ridicată, creșterea economică este mică sau non-existentă, iar rata șomajului se află la cote înalte."Zona euro este blocată în stagflație, și nu vom ieși din ea prea curând," a spus Karsten Junius, economist-șef la Bank J Safra Sarasin din Zurich. "În Marea Britanie, totul merge prost", a declarat aceasta pentru Bloomberg. Răspunsul pieței până în acest moment sugerează preocupări persistente legate de faptul că băncile centrale nu mai au apetitul de a continua să ridice costurile de împrumut, oricare ar fi situația. Datele de joi care indică o creștere a prețurilor peste 5% în zona euro au fost întâmpinate cu pariuri reduse pentru o majorare a dobânzilor peste două săptămâni.S-a vorbit despre această dilemă și în comentariile lui Isabel Schnabel, oficial al Băncii Centrale Europene - responsabil cu piețele - care a recunoscut că perspectiva economică se înrăutățește în timp ce a insistat că inflația este "încă ridicată." Șeful economistului Băncii Angliei, Huw Pill, a folosit aceleași cuvinte pentru a descrie nivelul creșterii prețurilor de consum de bază din Marea Britanie, avertizând totodată colegii săi să nu provoace "daune inutile" economiei.Amândoi au vorbit la câteva zile după întâlnirea Rezervei Federale americane la Jackson Hole, Wyoming, unde șeful băncii centrale americane, Jerome Powell, și președinta BCE, Christine Lagarde, au recunoscut fiecare că, după mai mult de un an de strângere a politicii monetare, inflația rămâne încă prea ridicată.Ce alimentează teoria stagflației în prezentSituația actuală reia preocupările care au tulburat blocul comunitar când s-a confruntat pentru prima dată cu perspectiva creșterii bruște a prețurilor la gaze după începerea războiului intentat de Rusia împotriva Ucrainei.Când șefii finanțelor ai țărilor din G7 s-au întâlnit în mai 2022, au discutat despre ce trebuie făcut pentru a "evita scenariile de stagflație", după cum a declarat la momentul respectiv ministrul german al Finanțelor, Christian Lindner. Avertismentul a reapărut la decizia BCE din iulie, conform minutelor întâlnirii. "S-a discutat și îngrijorarea că economia ar putea intra într-o fază de stagflație, spre deosebire de un scenariu mai benign", conform relatării.Indicii piețelor bursiere europeneAstfel de preocupări umbresc piețele financiare, după o serie de rapoarte care indică o creștere a economiei din Marea Britanie și zona euro și o inflație mai rapidă decât era de așteptat în cele două cele mai mari economii continentale ale Europei, Germania și Franța.Aceasta se reflectă în performanța sectoarelor ale căror evoluții sunt cele mai strâns legate de economie. Indicii bursieri DAX ai Germaniei au suferit cea mai mare scădere din decembrie 2022 în această săptămână.Mai mult decât atât, conform fluctuațiilor piețelor financiare, băncile naționale devin tot mai ostile politicii BCE de creștere a dobânzilor în lupta împotriva inflației. Șansa implicită a unei ultime majorări BCE în acest an a scăzut la 70% joi, arată Bloomberg, iar probabilitatea ca dobânzile cheie să crească din nou în septembrie a devenit 1 la 3, conform aceleiași surse.Fluctuația monedei euro și volatilitatea lireiStagflația prezintă puține perspective pentru euro. Până de curând, datele privind inflația din zona euro mai mare decât era de așteptat au crescut moneda, dar această dinamică urmează să se schimbe.Traderii au început deja să renunțe rapid la euro. Moneda unică a scăzut cu până la 0,5% la 1,0863 dolari joi, pierzând aproximativ 4% față de vârful din iulie. Un declin mult mai mare ar putea fi posibil, dacă prognozele analiștilor se materializează după ce aceștia și-au redus estimările pentru monedă prima dată în șase luni.În ceea ce privește Marea Britanie, și Bank of England se confruntă cu o creștere încetinită și cu o inflație care rămâne mult peste ținta de 2%, susținută de un piață a muncii bine plătită.După datele robuste privind salariile din august, Fitch Ratings a observat un "risc crescut că Marea Britanie va trece printr-o perioadă de stagflație - cu creștere redusă și șomaj în creștere coincizând cu inflația ridicată"....citeste mai departe despre " Marile economii europene sunt în pericol de stagnare. Care sunt efectele secundare ale politicii Băncii Centrale de coborâre a inflației " pe Ziare.com