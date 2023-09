Statul ar câștiga circa 5 mld. RON din impozitarea băncilor - TradeVille

Statul Ar Câștiga Circa 5 Mld. RON Din Impozitarea Băncilor

Statul roman ar putea realiza venituri suplimentare de 2 mld. RON, daca va impozita cifra de afaceri a băncilor cu 1%. Astfel, impozitele care s-ar aplica băncilor ar aduce venituri de pana la 5 mld. RON pentru stat, având in vedere si impozitul pe profit. Calculele sunt realizate in ipoteza menținerii profitului net la un nivel similar cu cel din anul 2022. In contextul impozitării suplimentare a băncilor, obligațiile acestora ar putea creste de aproape 2.8 ori, potrivit specialiștilor pieței financiar-bancare. Alternativa la impunerea unui impozit pe cifra de afaceri este ajustorul fiscal, care totodată, ar putea majora povara fiscala pentru bănci. (Sursa: Economica.net)Deficitul Balanței Comerciale Continua Sa ScadăIn primele 7 luni din 2023, exporturile FOB au înregistrat o creștere de 4.7%, in timp ce importurile s-au diminuat cu 1.1% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Prin urmare, deficitul balanței comerciale s-a redus cu 17% fata de 7L 2022, ajungând la 15.6 mld. EUR. Pe de alta parte, in luna iulie 2023, atât exporturile, cat si importurile au marcat scăderi de 3%, respectiv de 11.5% comparativ cu iulie 2022. (Sursa: INS)Summit De Business Intre SUA Si VietnamDirectorii unor mari companii americane, precum Google, Intel, Amkor, Marvell, Boeing si GlobalFoundries participa la un summit de afaceri in Hanoi, capitala Vietnamului. Aceștia sunt însoțiți de oficiali ai Casei Albe, inclusiv de președintele Biden. Aceștia discuta cu politicieni si oameni de afaceri vietnamezi despre parteneriate de afaceri, inclusiv in domeniul AI. SUA susține sporirea prezentei Vietnamului pe scena internaționala, in special in sectorul producției de cipuri. Americanii doresc limitarea dependentei de Taiwan, aflata sub amenințarea Chinei. (Sursa: Reuters)Băncile Chinei Împrumuta Peste AșteptăriÎmprumuturile noi acordate de băncile chinezești au crescut peste așteptări, in august, însumând circa 186.2 mld. USD. Fata de luna iulie, creșterea este de aproape 4 ori. Totuși, analiștii sunt de părere ca este nevoie de masuri suplimentare pentru susținerea pieței imobiliare din China. Luni, bursele asiatice au înregistrat scăderi ușoare, după ce investitorii chinezi au vândut acțiuni ale dezvoltatorilor imobiliari. Aceștia nu sunt convinși de eforturile autorităților privind stimularea pieței imobiliare din China. (Surse: Reuters (1);Reuters (2))Connections Consult Preț curent 4.60 RON (0.88% ) MCap 60.1M P/E 14.03Connections Consult a raportat, la nivel de grup, pentru primele 6 luni ale anului 2023, o cifra de afaceri in creștere cu 60.4%, însumând 29.7 mil. RON, in timp ce cheltuielile operaționale au avut o dinamica de +52.7%, totalizând 36.2 mil. RON. Rezultatul operațional al companiei a înregistrat o creștere de peste 3 ori, fiind de 4.8 mil. RON, iar profitul net s-a ridicat la un nivel de 3.6 mil. RON, in creștere de 3.7 ori fata de primele 6 luni ale anului 2022. Creșterea veniturilor a fost impactata de semnarea unor contracte noi de către societate, in timp ce principalele proiecte, aflate in derulare in S1 2023, au fost pentru beneficiari din sectorul public. (Sursa: comunicat societate)One United Properties Preț curent 0.918 RON (0.00% ) MCap 3.48B P/E 7.894One United Properties a anunțat ca la Tribunalul București a fost depusa o cerere de chemare in judecata, de către Primarul General al Municipiului București, in legătura cu anularea autorizației de construire emisa in beneficiul One Lake Club pentru dezvoltarea One Lake Club. Societatea a menționat ca nu cunoaște nicio problema de validitate in ceea ce privește autorizația de construire a dezvoltării vizate si urmează sa se apere cu fermitate. (Sursa: comunicat societate)Chromosome Dynamics Preț curent 20.2 RON (2.02% ) MCap 12.3M P/E 8.2Chromosome Dynamics a anunțat încheierea etapei 2 a operațiunii de majorare a capitalului social, desfășurata in perioada 29 august – 11 septembrie 2023. Astfel, in urma operațiunii de majorare de capital social, au fost subscrise 180,861 acțiuni noi cu o valoare nominala de 0.2 RON fiecare, in valoare totala de 3.3 mil. RON. (Sursa: comunicat societate)Bayerische Motoren Werke Preț curent 477.10 RON (0.59% ) MCap 287BBMW a anunțat ca va investi 600 mil. GBP in uzina sa veche de 110 ani in care a luat naștere marca Mini, pentru a produce modele electrice, solicitând sprijinul guvernului britanic in lupta pentru susținerea industriei auto care se afla in declin. Anul trecut, producția de automobile din Marea Britanie a atins cel mai scăzut nivel din 1956 încoace. Temerile ca uzina s-ar putea opri din fabricarea mașinilor electrice au fost înlăturate, BMW anunțând ca va produce modele cu motoare cu combustie pana in 2026, iar începând cu 2030, fabrica va trece la producție exclusiva de mașini electrice. (Sursa: Bloomberg)Meta Platforms Inc (facebook) Preț curent 303.37 USD (0.69% ) MCap 789B P/E 35.02Meta Platforms planifica lansarea unui nou sistem AI, mult mai puternic decât Llama 2, pe care l-a lansat in iulie. Acesta va fi la fel de puternic precum ChatGPT al Open AI. Astfel, Meta Platforms se așteaptă sa devina un concurent mult mai puternic pentru Microsoft si Google. Compania anticipează ca va începe sa antreneze modelul AI la începutul anului 2024. Ca urmare a acestui anunț, prețul acțiunilor Meta Platforms a crescut luni cu 1.5% înainte de deschiderea pieței. (Sursa: Reuters)TESLA INC. Preț curent 271.00 USD (9.05% ) MCap 864B P/E 70.88Capitalizarea bursiera a Tesla ar putea creste cu 600 mld. USD (sau cu 76% fata de nivelul actual), potrivit băncii Morgan Stanley, datorita impactului favorabil al utilizării supercomputerului Dojo pentru funcția de autopilot a mașinilor Tesla. Morgan Stanley este de părere ca Dojo i-ar putea oferi companiei un „avantaj asimetric”. Tesla a inițiat producția Dojo in iulie si planifica investiții de 1 mld. USD pentru anul următor. Totodată, Morgan Stanley a ridicat ratingul pentru companie, de la "equal weight" la "overweight", citând creșterea numărului de vehicule autonome. Drept urmare, prețul acțiunilor Tesla a crescut cu peste 6% înainte de începerea ședinței bursiere de luni. (Sursa: Reuters)Boeing Co Preț curent 209.61 USD ( -0.79% ) MCap 125B P/E -28.13Boeing a primit o comanda pentru 50 aeronave 737 MAX din partea Vietnam Air. Valoarea acesteia este de 7.8 mld. USD, potrivit unui comunicat emis de Casa Alba. Comanda vine in contextul in care reprezentanții Boeing se afla la un summit de afaceri intre SUA si Vietnam, alături de alți directori de mari corporații, președintele Biden si alți oficiali de la Casa Alba. (Sursa: Reuters)Qualcomm Inc Preț curent 109.50 USD (3.17% ) MCap 122B P/E 14.27Qualcom a declarat luni ca va furniza către Apple modemuri 5G pentru iPhone-uri pana in 2026. Qualcom furnizează in prezent către Apple mode muri 5G pentru iPhone-urile sale, inclusiv pentru iPhone 15 care se așteaptă sa fie lansat in câteva zile, dar Apple si-a propus sa-si construiască propriile modemuri pentru a renunța la cipurile Qualcom. In acest sens, in 2019, a achiziționat divizia de smartphone-uri a Intel. Analiștii estimau ca Apple va începe sa folosească modemurile 5G interne din 2024, deși au sugerat ca va fi o provocare pentru companie sa renunțe la cipurile Qualcom din cauza complexității acestora. Qualcom a declarat luni ca va furniza către Apple modemuri 5G pentru iPhone-uri pana in 2026. Qualcom furnizează in prezent către Apple mode muri 5G pentru iPhone-urile sale, inclusiv pentru iPhone 15 care se așteaptă sa fie lansat in câteva zile, dar Apple si-a propus sa-si construiască propriile modemuri pentru a renunța la cipurile Qualcom. In acest sens, in 2019, a achiziționat divizia de smartphone-uri a Intel. Analiștii estimau ca Apple va începe sa folosească modemurile 5G interne din 2024, deși au sugerat ca va fi o provocare pentru companie sa renunțe la cipurile Qualcom din cauza complexității acestora. La finalul anului 2022, 21% din veniturile Qualcom proveneau din vânzările către Apple, potrivit estimărilor UBS. Ca răspuns la acest anunț, prețul acțiunilor Qualcom a crescut cu 7.4% înainte de deschiderea pieței de luni. (Sursa: CNBC) 