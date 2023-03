Încă o bancă se prăbușește. Este al doilea faliment bancar în câteva zile, fenomenul s-ar putea extinde

Piața bancară mondială trece prin momente dificile după ce, începând de vineri, 10 martie, acţiunile mai multor bănci au înregistrat declinuri uriașe, afectate de îngrijorările investitorilor cu privire la sectorul bancar american.

Autoritățile de reglementare ale statului New York au închis duminică Signature Bank (SBNY.O), al treilea cel mai mare faliment din istoria bancară a SUA, la două zile după ce autoritățile au închis Silicon Valley Bank (SIVB.O), într-un colaps care a blocat depozite în valoare de miliarde de dolari, informează Reuters.Signature Bank din New York, este un mare creditor din industria cripto. Această bancă era evaluată pe bursă la 4,4 miliarde de dolari și avea active de 118 miliarde de dolari.Signature Bank, care avea relații puternice cu firmele de criptomonede, a fost închisă, duminică seara, de autoritățile din SUA, a anunțat Departamentul Trezoreriei Statelor Unite. Este al doilea faliment bancar din acest weekend, unul în care nervii investitorilor au fost întinși la maximum din cauza temerilor privind un efect de contagiune care ar putea să îngenuncheze sistemul bancar american.„Anunțăm, de asemenea, o excepție similară de risc sistemic pentru Signature Bank, New York, care a fost închisă astăzi de către autoritatea sa de stat, care a acordat autorizația”, au declarat Trezoreria, Federal Reserve și FDIC.Autoritățile de reglementare bancară au spus că deponenții de la Signature Bank vor avea acces deplin la banii lor: Toți deponenții acestei instituții vor fi despăgubiți. Ca și în cazul rezoluției Silicon Valley Bank, nicio pierdere nu va fi suportată de contribuabil”.Signature a fost una dintre principalele bănci din industria cripto, care și-a anunțat lichidarea iminentă săptămâna trecută. A avut o valoare de piață de 4,4 miliarde de dolari începând de vineri, după o vânzare de 40% anul acesta. La 31 decembrie, banca din New York avea active totale de 118 miliarde de dolari și depozite de 88,6 miliarde de dolari.Pentru a limita pagubele și a evita o criză mai mare, Fed și Trezoreria au creat un program de urgență care să susțină depozitele atât la Signature Bank, cât și la Silicon Valley Bank, folosind autoritatea de împrumut.Silicon Valley Bank (SVB) s-a prăbușit vineri dimineață după 48 de ore uluitoare în care retragerile masive de bani și o criză de capital au dus la al doilea cel m ...citeste mai departe despre " Încă o bancă se prăbușește. Este al doilea faliment bancar în câteva zile, fenomenul s-ar putea extinde " pe Ziare.com