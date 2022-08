Noul top 2021 al celor mai bogate țări din lume: China de pe locul 13 pe 2, după SUA. România succes, Rusia nu

Banca mondiala a publicat topul celor mai bogate tari din lume in 2021 in functie de produsul intern brut (PIB), iar in Top 10 China se apropie cu pasi repezi de Statele Unite in fruntea clasamentului. Rusia a stationat pe locul 11 global, iar Romania a urcat un loc pana pe pozitia 46.

Comparativ cu anul 2000, se observa un salt extraordinar pentru China care s-a aflat pe locul 13, iar din anul 2010 ocupa treapta a doua a podiumului mondial, in privinta PIB-ului, avand in 2021 o valoare a acestuia de 17,73 de trilioane de dolari, fata de 23 de trilioane de dolari, cat au avut Statele Unite, cea mai mare cifra din lume, potrivit Investopedia.Un salt important in topul mondial al PIB-ului l-a facut Indonezia, care a ajuns de pe locul 27 in lume in 2000, pe pozitia 16 in 2021. Thailanda a urcat de pe locul 32 (2000) pe treapta numarul 24 in 2021.O putere mondiala umple visteria lui Putin: Afaceri cu Rusia cat Germania, Italia, Tarile de Tos si Turcia la un locIn 2021, Arabia Saudita a avansat pe locul 18, de pe 20, in timp ce Elvetia a cazut de pe locul 18 pe 20. Cele mai multe tari din top 25 mondial au inregistrat in 2020 o crestere negativa, dar in 2021 ele si-au revenit si au trecut pe plus.In 2021, SUA a avut o crestere economica de 5,7%, China de 8,1%, Japonia de 1,6%, Germania de 2,9%, Marea Britanie de 7,4%, iar India de 8,9%.Dezvaluiri din Rusia: Ce firme occidentale n-au plecat de la Moscova, sfidand sanctiunileRomania a avut PIB de 249,51 de miliarde de dolari in 2020, iar in 2021 valoarea acestuia a crescut la 284,09 miliarde de dolari. Tara noastra a urcat un loc in clasamentul mondial, de pe 47 pe 46, dupa o crestere economica de 5,9%.Topul PIB-ului in lume in 20211.SUA-23 trilioane de dolari2.China-17,73.Japonia-4,94.Germania-4,25.Marea Britanie-3,26.India-2,17.Franta-2,98.Italia-2,19.Canada-2,010.Coreea de Sud-1,811.Rusia-1,7812.Brazilia=1,6113.Australia-1,5414.Spania-1,2815.Mexic-1,2946.Romania-284,09 miliarde de dolari (fata de 249,51 in 2020)