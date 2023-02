TradeVille - Banca Centrală Europeană majorează dobânda de referință

Banca Centrală Europeană majorează dobânda de referință

Banca Centrala Europeana (BCE) a decis majorarea cu 50 de puncte de baza a celor 3 rate de dobândă cheie. Prin urmare, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare a crescut la 3%, in timp ce ratele dobanzilor la facilitățile de creditare si de depozit au crescut la 3.25% respectiv 2.5%. Consiliul guvernatorilor va menține ritmul de majorare al dobânzii de referința pentru a asigura revenirea inflației la ținta de 2% pe termen mediu. In următoarea ședința de politica monetara din luna martie, BCE intenționează sa majoreze cu încă 50 puncte de baza. (Surse: CNBC; ECB)Preturile "La Poarta Fabricii" La Sfârșit De AnIn luna decembrie 2022, preturile producției industriale pe total (piața interna si externa) au crescut cu 0.2% fata de luna noiembrie 2022, respectiv cu 32.8% fata de luna decembrie 2021. In termenii variației lunare, este cea mai mica rata de creștere din 2022. Analizând după marile grupe industriale, cea mai accelerata creștere a preturilor producției industriale s-a observat in industria energetica (+68.9% vs. decembrie 2021), iar cel mai mic avans al preturilor a fost raportat in industria bunurilor de capital (+9.2% vs. decembrie 2021). (Sursa: INS)Contrapartea Centrala, Mai Aproape De OperaționalizareCererea oficiala de autorizare a Contraparții Centrale a fost depusa la ASF la sfârșitul lunii trecute. Astfel, odată cu inițierea procesului formal de autorizare, Contrapartea Centrala ar putea fi operaționalizata in T4 2023, potrivit declarațiilor CEO al BVB, Adrian Tănase. Contrapartea Centrala este importanta din doua perspective conform președintelui BVB, Radu Hanga. Pe de o parte deschide ușa spre piața de derivative si de de alta parte oferă o conexiune cu piața de energie. (Surse: Financial Intelligence; Economica.net)BoE Majorează Rata De DobândaBanca Angliei a majorat rata de dobândă de la 3.5% la 4%, înregistrând cel mai ridicat nivel din 2008 pana in prezent. Anunțul vine la o zi după ce Rezerva Federala a SUA a crescut rata de dobândă cu 0.25%. De asemenea, conform prognozelor BoE, se estimează ca PIB se va contracta cu 0.7% in 2023, in timp ce Fondul Monetar International a retrogradat proiecția privind creșterea PIB al Marii Britanii la -0.6%. .Ultimele date referitoare la inflație indica o ușoara scădere fata de luna anterioara (10.7% vs. 11.1%). (Surse: Reuters; CNBC)