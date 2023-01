TradeVille - Economia americana încheie anul pe plus

Economia Americana Încheie Anul Pe Plus

Economia americana înregistrează o noua creștere in trimestrul patru al anului 2022, marcând o creștere anuala de 2.9%, ușor in scădere fata de nivelul de 3.2% înregistrat in trimestrul anterior. Cheltuielile de consum, care reprezintă cea mai mare pondere in PIB, au crescut cu 2.1%. Pentru întregul an 2022, creșterea PIB a fost de 1%, ameliorând temerile legate de o posibila recesiune, dar in scădere accentuata fata de creșterea de 5.7% înregistrata in 2021. (Sursa: NY Times)Economii In Detrimentul CreditelorPotrivit ultimelor date publicate de BNR, in luna decembrie 2022, creditul acordat populației a înregistrat o creștere anuala de doar 7.3% pentru creditele denominate in RON, pe fondul diminuării soldului fata de luna noiembrie, in timp ce, pentru creditele denominate in valuta, s-a înregistrat o scădere anuala record, de peste 10%. De cealaltă parte, depozitele denominate in RON au marcat o creștere anuala de 8.1%, ajungând la 179 mld. RON. Raportul credite in sold/depozite in sold pentru componenta in RON a ajuns la circa 82%, in scădere de la peste 83%, cat era la finalul anului 2021. Depozitele in EUR ale populației au încheiat cu o creștere anuala de 4.6%, la un sold de peste 124 mld. RON. (Surse: Economica.net; BNR)Așteptări Pentru 2023Potrivit unui studiu realizat de CFA Romania in luna decembrie, cursul de schimb pentru întreg anul 2023 este așteptat sa depășească pragul de 5 RON, valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni fiind de 5,0080 RON, iar pentru orizontul de 12 luni – de 5,0636 RON. Rata inflației este prognozata la o valoare medie de 10.27%, iar nivelul ROBOR la trei luni este așteptat sa crească pana la 7.33%, in timp ce dobânzile la titlurile de stat pe 10 ani sunt așteptate sa depășească nivelul de 8%. (Sursa: Economica.net)Noi Sancțiuni Împotriva RusieiÎncepând cu 5 februarie, UE va interzice importurile pentru anumite produse petroliere rusești, fapt care ar putea conduce la o restrângere a ofertei la nivel global si la creșterea preturilor, in special a motorinei. Se așteaptă ca aceasta ultima sancțiune sa aibă un impact mai mare asupra Rusiei decât au avut-o, pana in prezent, interdicțiile asupra transportului maritim de petrol rusesc si plafonarea prețului acestuia. (Sursa: Barrons)Safetech Innovations Preț curent 3.250 RON ( -0.91% ) MCap 216M P/E 23.592Compania de cybersecurity,