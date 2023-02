TradeVille - Performanțe notabile la BVB în ianuarie

Performanțe notabile la BVB în ianuarie

Conform ultimelor date, 18 din cele 20 de acțiuni ale indicelui BET au înregistrat evoluții pozitive in luna ianuarie 2023. Astfel, cea mai buna evoluție a fost a acțiunii BVB, afișând o creștere de 13.3%, fiind urmata de Aquila Part Prod Com si MedLife, ambele cu +13%. La polul opus s-au situat Fondul Proprietatea si Banca Transilvania, care au înregistrat evoluții negative de -0.5%, respectiv -0.4%. (Sursa: ZF)Comerțul Cu Amănuntul Rămâne ]n Urma InflațieiVolumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule si motociclete) a crescut, in luna decembrie 2022, cu 7.5% brut comparativ cu noiembrie 2022, in timp ce fata de ultima luna din 2021, creșterea a fost de doar 3.6%. Spre comparație, rata anuala a inflației in luna decembrie 2022 a fost de 16.4%. (Sursa: INS)Locomotiva Europei ReporneșteComenzile industriale germane au avut o creștere peste așteptări in decembrie 2022, înregistrând cea mai mare majorare din ultimul an, datorita cererii mai puternice din zona euro. Astfel comenzile noi industriale au crescut cu 3.2% lunar, după o scădere de 4.4% in noiembrie 2022, iar oficialii germani au declarat ca încetinirea economica va fi probabil mai blânda in aceasta iarna fata de previziunile anterioare. Producătorii germani au început anul 2023 pe un ton mai pozitiv, întrucât indicele PMI pentru industria prelucrătoare a crescut la 47.3 puncte in ianuarie fata de 47.1 in decembrie 2022. (Sursa: Reuters)Europenii Cheltuie Mai PutinVânzările cu amănuntul din zona euro au scăzut cu 2.7% in decembrie fata de luna precedenta – mai mult fata de așteptările pieței de -2.4%. Acesta este cel mai mare declin din aprilie 2021, fiind un semn ca ratele de dobânda si preturile in creștere apasă asupra cheltuielilor de consum. Vânzările de alimente, băuturi si tutun au înregistrat cel mai mare declin (-2.9%), vânzările de produse nealimentare au scăzut cu 2.6%, in timp ce cele de carburanți auto au crescut cu 2.3%. Scăderea anuala a vânzărilor cu amănuntul a fost de 2.8%. (Sursa: Seekingalpha)Teraplast Preț curent 0.5860 RON ( -1.51% ) MCap 1.27B P/E 83.0561TeraPlast a anunțat deschiderea unui nou depozit la Galați, pentru a deservi mai bine nevoile clienților din zona de sud-est a României. Depozitul are o suprafața de 6,500 mp si se adaugă altor șapte centre de distribuție pe care le controlează gr