TradeVille - Scăderea inflației, la orizont

Scăderea Inflației, La Orizont

Potrivit minutei ședinței de politica monetara a Consiliului de Administrație al BNR din 10 ianuarie 2023, se estimează ca rata anuala a inflației va ajunge la un procent de o cifra începând cu T3 2023. Aceasta previziune marchează un devans cu trei trimestre fata de prognoza anterioara, in principal datorita prelungirii schemelor de plafonare si compensare a preturilor la energie pana la 31 martie 2025, precum si datorita modificării caracteristicilor acestor scheme, începând cu 1 ianuarie 2023. (Sursa: BNR)Statul Roman Se Împrumuta, Din NouMinisterul de Finanțe a împrumutat ieri de la bănci 1.3 mld. RON la o dobânda de 6.7% pe an. Certificatele de trezorerie sunt scadente in aprilie 2023 si au o valoare nominala de 500 mil. RON. Valoarea totala a cererii a fost de 1.94 mld. RON, la licitație participând șapte dealeri primari. (Sursa: ZF)Optimismul Licăre Pe Piața PetroluluiPreturile petrolului au crescut, ieri, in speranța redresării cererii agregate din China si a anticipării ca menținerea producției de petrol la nivelurile curente vor contracara o potențiala recesiune economica globala. Prețul la termen al contractului Brent a crescut cu 17 cenți, sau 0.2%, pana la 86.3 USD/baril. Prețul la termen al contractului WTI a crescut cu 7 cenți, sau 0.1%, pana la 80.2 USD/baril. La ședința OPEC+ de săptămâna viitoare, este posibil ca nivelul actual al producției sa fie menținut la 2 mil. barili de petrol pe zi. (Sursa: Reuters)Companiile Germane Devin Mai OptimisteIn aceasta luna, indicele privind climatul mediului de afaceri din Germania a înregistrat valoarea de 90.2, in linie cu așteptările. Astfel, indicele, care reflecta așteptările – pentru următoarele 6 luni - a 9,000 de firme germane din sectoarele de producție, comerț, construcții si servicii, a ajuns la cea mai mare valoare din iunie 2022. Așadar, majoritatea antreprenorilor germani chestionați se arata optimiști in privința viitorului apropiat. In ianuarie 2022, înainte de conflictul din Ucraina, valoarea indicelui se situa la 96. (Sursa: Trading Economics)Life Is Hard Preț curent 2.75 RON (0.73% ) MCap 59.1M P/E 18.84Compania de software, Life is Hard, a înștiințat piața cu privire la tranzacțiile efectuate de către Barna Erik, in calitate de Director si membru al Consiliului de Administrație. Astfel, acesta a vândut in data de 20.01.2023, un volum de 10,000 de acțiuni la u