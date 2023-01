TradeVille - Sectorul industrial prinde viteză

Sectorul Industrial Prinde Viteză

Cifra de afaceri din industrie a crescut, in noiembrie 2022, in termeni nominali, cu 3.2% comparativ cu luna octombrie a aceluiași an si cu 16.9% comparativ cu noiembrie 2021. Astfel, in primele 11 luni ale 2022, cifra de afaceri din industrie a crescut in termeni nominali cu 25.8% comparativ cu perioada similara din 2021. In funcție de marile grupe industriale, in noiembrie 2022 vs. noiembrie 2021, cifra de afaceri din industria energetica a crescut cu 27.1%, in industria bunurilor de capital cu 20.7%, in industria bunurilor de uz curent cu 20.2%, in industria bunurilor intermediare cu 10.4% si in industria bunurilor de folosința îndelungată cu 9.1%. (Sursa: INSSE)Lucrările De Construcții Iau AvântConform INS, volumul lucrărilor de construcții a crescut, in luna noiembrie 2022, cu 5.9% ca serie bruta, in timp ce, ca serie ajustata, in funcție de numărul de zile lucrătoare si de se zonalitate, a scăzut cu 1% comparativ cu luna precedenta a anului. Spre comparație cu aceeași luna a anului 2021, volumul construcțiilor a crescut, ca serie bruta, cu 20.3%, iar ca serie ajustata cu 20%. (Sursa: INSSE)UK - In Lupta Cu InflațiaInflația anuala a preturilor de consum din Marea Britanie a scăzut, in luna decembrie 2022, la 10.5%, fata de 10.7%, procent înregistrat cu o luna înainte. Scăderea înregistrată vine in linie cu așteptările analiștilor, rata anuala a inflației din Marea Britanie fiind peste valoarea de 6.5% din SUA, si 9.6% in Germania. IPC de baza ce exclude energia, alimentele, alcoolul si tutunul a rămas neschimbat la 6.3% in decembrie 2022, comparativ cu previziunile analiștilor care estimau o scădere pana la 6.2%. Piețele financiare se așteaptă ca banca centrala sa crească dobânda de politica monetara de la 3.5% la 4%, la publicarea următorului raport trimestrial de politica monetara, din luna februarie. (Sursa: Reuters)Uniunea Europeana, Intre Spania Si UngariaRata anuala a inflației in zona euro a fost de 9.2% in decembrie 2022, in scădere de la 10.1%, procent aferent lunii noiembrie 2022, si in creștere fata de valoarea de 5% înregistrată in decembrie 2021. Cea mai mare contribuție la rata anuala a inflației in zona euro din luna decembrie, au avut-o produsele alimentare, alcoolul si tutunul (+2.78%) urmate de energie (+2.78%), servicii (+1.78%) si bunuri industriale non-energetice (+1.70%). La nivelul Uniunii Europene, rata anuala a inflației a fos