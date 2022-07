Inovație în București: treceri de pietoni supraînălțate. "Vom face oriunde siguranța o cere"

După mai multe accidente mortale produse pe trecerile de pietoni, autoritățile vor să mai diminueze din acest risc. Se pare că trecerile de pietoni supraînălțate ar putea aduce un plus de atenție din partea șoferilor.

Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a explicat vineri, 19 iulie, de ce astfel de marcaje rutiere sunt importante."În primul rând, pentru că funcționează ca limitatoare de viteză naturale. Și nu sunt acele limitatoare de viteză care sunt ușor de demontat/păcălit.În al doilea rând pentru că, "by design" descurajează parcarea pe trecerea de pietoni. Statistic vorbind, șoferii sunt mult, mult mai puțin dispuși să parcheze pe o trecere de pietoni supraînălțată.În al treilea rând pentru că sunt prietenoase cu persoanele cu dizabilități: nu există diferențe de nivel între trotuar și carosabil.La fiecare stradă reabilitata care are treceri de pietoni, și care necesită limitarea vitezei pe anumită zonă cu risc, supraînălțarea este o prioritate.Asa cum a fost pe strada Gioacchino Rossini vom face oriunde siguranța pietonilor o cere", a explicat edilul într-o postare pe pagina sa de Facebook.Unii internauți, supărați pentru că li se strică mașinileInternauții au reacționat imediat la apostarea primarului. Unii sunt de acord cu această măsură, alții spun că mai degrabă strică mașinile, plus că ar fi trebuit mai bine amplasate astfel de limitatoare înainte de trecere.Felicitări Radu Mihaiu pentru această inițiativă. Și ca să completez avantajele acestor treceri mai este unul: când plouă nu apar bălți pe trecere și nu se strânge noroiul la rigolă.Iar îngustarea benzii în dreptul trecerii, deși este o soluție atât de firească și utilă, este un alt avantaj major al acestei amenajări! Să sperăm că vor fi cat mai multe treceri de pietoni astfel reconfigurate!Singura problemă este că supraînălțarea nu s-a făcut până la nivelul trotuarului, există o diferență de nivel care poate sa mai creeze probleme când este traversată de cărucioare. Dacă se aduce trecerea de pietoni la nivelul trotuarului, eficiența calmării traficului (viteza cu care poate fi abordată în siguranță) se stabilește prin alegerea lungimii rampelor de la intrarea și ieșirea de pe trecerea de pietoni!", scrie un susținător al edilului.Un alt utilizator este de părere că "sunt făcute să le iei cu 10 la oră deși