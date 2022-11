Moment istoric pentru autostrada A8. Document vital votat după 15 ani de zbateri: "Am intrat în linie dreaptă și ireversibilă"

Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură ale României, autostrada care va trece Carpații și va lega Moldova de Ardeal, face pași istorici spre punerea în practică.

În cursul zilei de marți, 22 noiembrie, comisia interministeriala de la Ministerul Dezvoltării a aprobat cu unanimitate de voturi indicatorii tehnico-economici pentru secțiunile I și III de pe tronsonul Târgu Mureș-Târgu Neamț al autostrăzii A8.Este pasul premergător scoaterii la licitația pentru proiectare și execuție a celor două proiecte.Cele două tronsoane sunt prinse spre finanțare prin PNRR, motiv pentru care trebuie finalizate până cel târziu în anul 2026.Comisia interministerială a votat următoarele finanțări și perioade de execuție:- Secțiunea I, Tg.Mureș-Miercurea Nirajului, inclusiv conexiunea cu A3, are o lungime de 22 km + 2,39 km;Valoare totală inclusiv TVA - 738.673.900 de euro;Durata de proiectare + execuție - 30 luni.- Secțiunea III, Vânători (Neamț) - Moţca (Iasi), cu o lungime de 29,912 km;Valoarea totală inclusiv TVA - 511.203.210 euro;Durata de proiectare + execuție - 30 luni."Am intrat în linie dreaptă și ireversibilă!", spune Cătălin Urtoi, secretarul de stat din Ministerul Transporturilor responsabil cu supervizarea proiectelor de autostrăzi în regiunea Moldova.Autostrada A8, între Târgu Mureș și Ungheni, cu o lungime de 221 de kilometri, este unul dintre dintre proiectele de infrastructură "preistorice" ale României. Primele documente plătite din bani publici datează de acum 15 ani, dar incompetența și indolența guvernărilor care s-au succedat la conducerea României au făcut ca proiectul să reînceapă de la zero de mai multe ori.Proiectarea completă a reînceput în aprilie 2021 și a presupus inclusiv refacerea studiilor de fezabilitate. Stabilirea indicatorilor tehnico-economici ai celor două tronsoane menționate reprezintă un pas fără precedent de înaintat în realizarea proiectului.Teoretic, cele două tronsoane urmează să fie scoase la licitația pentru proiectare și execuție în următoarele zile, până cel târziu la sfârșitul anului 2022, conform oficialilor responsabili.Un alt pas istoric ar fi obținerea acordului de mediu pentru tronsonul Miercurea Nirajului - Leghin, sectorul cel mai lung, care va traversa practic Carpații și care este cel mai dificil de realizat, cel mai scump și complicat de finalizat bir ...citeste mai departe despre " Moment istoric pentru autostrada A8. Document vital votat după 15 ani de zbateri: "Am intrat în linie dreaptă și ireversibilă" " pe Ziare.com