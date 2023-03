Câți bani au cheltuit turiștii străini care au ajuns anul trecut în România. Cei mai mulți au venit pentru afaceri

În anul 2022, numărul total al turiştilor străini cazaţi în structurile de cazare a fost de 1.579.700, cheltuielile acestora însumând 4,28 miliarde lei (în medie, 2.709,4 lei / persoană), arată datele publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Mai multe de jumătate dintre cei sosiţi în România au călătorit în scop profesional şi de afaceri.Numărul total al turiştilor străini cazaţi în structurile de cazare turistică colective a fost de 1579,7 mii, cheltuielile acestora însumând 4,28 miliarde de lei (în medie 2.709,4 lei / persoană).Călătoriile în scop profesional şi de afaceri au reprezentat principalul motiv al sejurului petrecut de către 51,8% dintre turiştii nerezidenţi sosiţi în România, cheltuielile acestora reprezentând 55,3% din totalul cheltuielilor.Călătoriile în scop particular au reprezentat al doilea motiv al sejurului petrecut de către 48,2% dintre turiştii nerezidenţi sosiţi în România, cheltuielile acestora reprezentând 44,7% din totalul cheltuielilor.Din totalul cheltuielilor în scop profesional şi de afaceri se evidenţiază cheltuielile pentru cazare 49,5%, cheltuielile în restaurante şi baruri 18,5% şi cele pentru cumpărături 14,7%. Din totalul cheltuielilor în scop particular se evidenţiază cheltuielile pentru cazare 45,5%, cheltuielile pentru cumpărături 16,6% şi cele în restaurante şi baruri 15,4%.Din totalul nerezidenţilor sosiţi în România, 43% şi-au organizat sejurul printr-o agenţie de turism, 35,9% şi-au organizat singuri sejurul, 14% au optat pentru alte modalităţi de organizare a călătoriei, în timp ce 7,1% şi-au organizat călătoria atât pe cont propriu, cât şi printr-o agenţie de turism.Principalul mijloc de transport utilizat pentru a călători în România a fost avionul, folosit de 75,2% din numărul total de turişti, în timp ce 16,7% au utilizat autoturisme proprii, 5,1% autocare şi autobuze, iar 3% au sosit cu alte mijloace de transport (tren, ambarcaţiuni fluviale, autoturisme închiriate, motociclete etc.).Numărul turiştilor nerezidenţi cazaţi în unităţile de cazare privată a fost de 82.700, cheltuielile acestora în România fiind de 76,2 milioane de lei. Din totalul turiştilor nerezidenţi cazaţi în unităţile de cazare privată, 81,3% au avut ca scop al călătoriei pe cel particular, iar 18,7% pe cel profesional.Turiştii nerezidenţi cazaţi în unităţile de c ...citeste mai departe despre " Câți bani au cheltuit turiștii străini care au ajuns anul trecut în România. Cei mai mulți au venit pentru afaceri " pe Ziare.com