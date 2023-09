UE caută sa reducă dependenta de China - TradeVille

Emisiunile De Obligațiuni Municipale, Pe Poziții

Primăriile din Romania se pregătesc sa se finanțeze cu 2.3 mld. RON, pana in primăvara lui 2024, prin intermediul unor emisiuni de obligațiuni municipale, care vor susține planurile de dezvoltare a infrastructurii locale si prin care marii investitori vor putea sa își diversifice portofoliile. In prezent, la BVB, sunt listate 35 de emisiuni de obligațiuni municipale si județene in valoare totala de 2.5 mld. RON. Prin comparație cu titlurile de stat, fondurile atrase prin obligațiuni municipale se îndreaptă către dezvoltarea infrastructurii locale pentru a se evita presiunea suplimentara asupra bugetelor primăriilor. (Sursa: ZF)Creștere De 65% A Numărului De Investitori In ETF-ul BET Patria-TradeVilleFondul de investiții tranzacționat la BVB, ETF BET Patria-TradeVille, care replica indicele de referința BET, si-a crescut numărul de investitori cu 65% de la începutul anului pana in prezent, ajungând la 11,793 investitori. La jumătatea lunii septembrie, ETF-ul înregistra active totale in valoare de 122 mil. RON, marcând un avans de 69% in acest an. De asemenea, valoarea unitara a activului net (VUAN) s-a majorat cu peste 20%, la 21.07 RON. (Sursa: ZFCorporate)UE Caută Sa Reducă Dependenta De ChinaUniunea Europeana ar putea deveni, pana in 2030, dependenta de China in ceea ce privește bateriile de litiu-ion, in lipsa unor masuri ferme de diversificare a furnizorilor. Ca urmare a creșterii ponderii economice a Chinei in economia globala, Comisia Europeana va propune o serie de masuri pentru a reduce riscul ca Europa sa devina dependenta de China, afirmând nevoia de diversificare către Africa si America Latina. Îngrijorările vin pe fondul avântului luat de sursele de energie regenerabila, precum energia eoliana si solara, in drumul spre atingerea obiectivului principal de a înregistra zero emisii nete de dioxid de carbon pana in 2050. (Sursa: Reuters)BCE, Optimista In Privința InflațieiBanca Centrala Europeana ar putea vedea inflația revenind la ținta principala de 2% mai devreme decât se preconizează in prezent, având in vedere starea fragila a economiei din Zona Euro. Conform viceguvernatorului Băncii Portugaliei, având in vedere încetinirea semnificativa a inflației si a efectului produs de creșterea dobânzii de referința in ultimul an, BCE ar urma sa mențină pentru moment dobânda de politica monetara la nivelul actual. (Sursa: Bloomberg)Bittnet Systems București Preț curent 0.253 RON (0.80% ) MCap 160M P/E -24.011Dataware Consulting, companie parte a Grupului Bittnet, anunța semnarea unui contract semnificativ, a cărui valoare depășește 10% din cifra de afaceri individuala a anului precedent. Contractul se va derula pe 2 ani, având o valoare totala de 7.1 mil. RON. Acordul prevede furnizarea, instalarea si configurarea de echipamente IT de stocare, beneficiarul fiind un client din sectorul public. (Surse: BVB;ZF)Severnav Severin Preț curent 4.00 RON (0.00% ) MCap 20.1MȘantierul Naval Severnav Drobeta Turnu-Severin, companie cu o capitalizare de 20 mil. RON, a încheiat pe 16 septembrie un contract comercial pentru construirea unui corp de nava. Cumpărătorul este Rensen Driessen Shipbuilding BV, o companie olandeza. Termenul de livrare este 2024, iar valoarea contractului ajunge la 2.82 mil. EUR. Prețul acțiunilor SEVE a marcat o creștere de 55.3% de la începutul anului pana in prezent, având un rulaj de 132,692 RON. (Surse: BVB;ZF)Oblig Restart Energy One 2026 Preț curent 98.71 RON (0.72% ) MCap 16.1MFurnizorul de electricitate si energie regenerabila, Restart Energy One, a încheiat primele 6 luni din 2023 cu o cifra de afaceri de 110.8 mil. RON, in creștere cu 11% fata de S1 2022, datorita diviziei de servicii, care a contribuit cu 47% la realizarea veniturilor. In privința cheltuielilor, acestea au crescut cu același procent comparativ cu S1 2022, ca urmare a creșterii cu 81% a cheltuielilor cu utilitățile. Astfel, compania a înregistrat o creștere de 4.3% a rezultatului operațional, in timp ce profitul net a crescut cu 472%, datorita rezultatului financiar pozitiv de 28.2 mil. RON. (Sursa: BVB)Alibaba Group Holding Ltd Preț curent 87.02 USD ( -0.06% ) MCap 224BGigantul chinez de comerț electronic, Alibaba Group, intenționează sa investească pana la 2 mld. USD in Turcia, fără sa precizeze când urmează sa debuteze investiția. Conform președintelui Alibaba, Michael Evans, compania a investit deja 1.4 mld. USD in Turcia prin intermediul unității sale Trendyol, una dintre cele mai cunoscute platforme de comerț electronic din Turcia. Astfel, Trendyol, intenționează sa dezvolte un centru de date si un centru logistic in Ankara, precum si un centru de operațiuni de export la aeroportul din Istanbul. (Sursa: Reuters)Societe Generale Group Preț curent 23.280 EUR ( -12.05% ) MCap 18.2BAcțiunile Societe Generale au scăzut cu peste 9%, la debutul sesiunii de tranzacționare de luni, după ce banca a declarat ca se așteaptă la o stagnare a vânzărilor in următorii ani, ca urmare a planului strategic propus de noul director general, Slawomir Krupa. Societe Generale a precizat ca are ca obiectiv atât înregistrarea unui procent cuprins intre 9% si 10% a indicatorului ROTE, cat si o rata de distribuire a profitului net sub forma de dividende de 40-50%. De asemenea, noile obiective ale băncii vizează creșterea anuala a veniturilor intre 0% si 2% in perioada 2022-2026, si îmbunătățirea indicatorului de eficienta a costurilor. (Sursa: Reuters)Chevron Corporation Preț curent 167.22 USD (0.43% ) MCap 312BProducătorul petrolier american, Chevron, a anunțat luni ca a reluat in totalitate producția la instalația de gaz natural lichefiat (GNL) din Wheatstone, Australia, după ce, săptămâna trecuta, ca urmare a unei defecțiuni, producția s-a redus cu aproximativ 20%. Conform precizărilor companiei, defecțiunea si grevele nu au afectat livrările programate. (Sursa: Reuters)Qualcomm Inc Preț curent 112.75 USD ( -0.34% ) MCap 125B P/E 14.59Producătorul de cipuri, Qualcomm, a anunțat ca a semnat un memorandum de înțelegere privind cooperarea strategica alături de Baidu. Conform declarațiilor Qualcomm, cele doua companii vor dezvolta împreuna tehnologia realității extinse (XR) si aplicațiile acesteia in turism, educație si alte industrii. In 2021, Baidu a lansat platforma XiRang pentru a sprijini dezvoltarea metaversului, iar prin parteneriatul cu Qualcomm, Baidu urmărește sa îmbunătățească experiența utilizatorului metaversului prin integrarea platformei de dezvoltare Snapdragon Spaces a Qualcomm si a tehnologiilor XR de ultima generație ale acesteia in platforma XiRang. (Sursa: technode.com) 