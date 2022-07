Ce se întâmplă dacă Umbrărescu își reziliază contractele pentru drumuri: ”Se oprește lucrul pe șantiere în așteptarea vremurilor mai bune”

Asociația Pro Infrastructura a oferit mai multe detalii privind demersul fără precedent al omului de afaceri băcăuan Dorinel Umbrărescu de a rezilia toate contractele de infrastructură active la această dată.

"Ieri au apărut în presă documente trimise de grupul de companii UMB, deținut de familia Umbrărescu, prin care constructorul cere încetarea de comun acord a contractelor pe Autostrada A0 Nord lot 4 și Autostrada A3 Nădășelu-Zimbor, pe motiv că formula de ajustare a prețurilor nu acoperă creșterile reale de costuri.Deși în media au apărut, cel puțin până în acest moment, fragmente din documentele trimise pe aceste două proiecte, conform informațiilor pe care le avem, antreprenorul ar fi trimis notificări similare pe toate contractele pe care le are în derulare, adică pe autostrăzile A3 Zimbor-Poarta Sălajului, A0 Nord lot 2 și drumurile expres DEx12 tronsoanele 3 și 4 și DEx6 Brăila-Galați", scrie Pro Infrastructura pe Facebook.Asociația explică faptul că problema este una reală, dat fiind că au crescut masiv prețurile materialelor, la care se adaugă și inflația."Fondul problemei este real. Creșterile la numeroase categorii de materiale de construcții au explodat, la care se adaugă inflația și alte evenimente, cum ar fi conflictul ucrainean, toate puse peste metehnele vechi ale pieței (forța de muncă, de exemplu), creând presiune în plus.De altfel, constructorii cer de mai bine de un an de zile să se adopte o formulă de ajustare care să acopere creșterile de costuri la un nivel cât mai aproape de realitate. Întrebarea este: care e acea "realitate"? Într-o negociere fiecare parte trage cât poate de contract și legislație.Iar guvernul refuză să adopte o formulă de ajustare care să mulțumească antreprenorii, presiunea bugetară suplimentară fiind evidentă fără a putea fi decontată pe fonduri nerambursabile, încercând astfel să pună în cârca privaților o parte cât mai mare din pierderile generate de costurile semnificativ mai mari", mai scrie Pro Infrastructura."Se oprește lucrul pe șantiere în așteptarea vremurilor mai bune"Asociația Pro Infrastructură vorbește și despre riscuri, și anume să se oprească lucrările de pe șantiere, sau să se reducă drastic mobilizarea, "în așteptarea vremurilor mai bune"."Aseară târziu, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a ieșit cu un co