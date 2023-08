Un bancher elvețian avertizează: Consumatorii din SUA riscă să nu își mai poată plăti datoriile

Peste o treime dintre americanii de rând trec printr-o situație dificilă în ceea ce privește propria situație materială, avînd datorii mai mari decât economiile de care dispun.

Populația SUA se află într-o spirală amețitoare a îndatorării, în condițiile în care datoriile gospodăriilor au depășit pragul de 17 trilioane de dolari.Situația este departe de a se remedia, având în vedere că dobânzile la credite cresc vertiginos, iar a deține o casă a devenit un lux pentru americanul de rând.Datorii uriașe pentru gospodăriile americaneAverea gospodăriilor la nivel global a scăzut în 2022 pentru prima dată de la criza financiară din 2008, se arată într-un studiu publicat recent de băncile UBS și Credit Suisse, citat de revista Fortune.La nivel de țară, Statele Unite au înregistrat cea mai mare scădere a averii nominale, de 5,9 trilioane de dolari, care se traduce într- o diminuare de 4,1% în 2022 față de 2021.Acestă prăbușire a averii populației a avut loc în SUA în contextul în care 36% dintre americani au mai multe datorii cu cardul de credit decât economii, iar plățile împrumuturilor pentru studenți vor fi reluate pentru prima dată din 2020.Astfel, americanii datorează 12 trilioane de dolari în credite ipotecare, 1,6 trilioane de dolari în împrumuturi auto, alte 1,6 trilioane de dolari în credite de studiu pentru studenți, plus 1 trilion de dolari în datorii cu cardul de credit.Iar datoria ipotecară totală este acum la un nivel mai mult decât dublu față de vârful înregistrat în 2006, potrivit unor date compilate și publicate pe rețelele sociale de Charles-Henry Monchau, șeful diviziei de investiții a grupului bancar elvețian Syz.Dobânzile la credite au crescut vertiginosÎntre timp, atât dobânzile pentru creditele de consum, cât și cele pentru împrumuturile ipotecare cresc vertiginos, arată Charles-Henry Monchau.În doar un singur an, rata medie a dobânzii la creditele luate cu cardurile a sărit de la 14% la peste 25%.Ratele la împrumuturile pentru mașini noi au crescut de la 4% la 8%, în timp ce ratele la împrumuturile pentru mașini uzate sunt de peste 12%.Iar ratele ipotecare sunt la un nou maxim de 7,2%, în creștere de la 2,7% în 2021, situație care îl face pe reprezentantul băncii elvețiene să pună sub semnul întrebării capacitatea consumatorului american de a putea acoperi toate aceste costuri ale îndatorării.Deținerea unei case, un lux pentru americaniSă deții o casă în Statele Unite a devenit un adevărat lux pentru cetățeanul de rând, apreciază Charles-Henry Monchau.Costul atât pentru cumpărarea, cât și pentru închirierea unei case în SUA a crescut vertiginos din 2020 și până în prezent.Cumpărarea unei case acum costă în medie 2.700 de dolari americani pe lună, cu o creștere alarmantă de aproximativ 86% în 3 ani.În mod similar, închirierea unei case acum costă în medie 1.850 de dolari americani pe lună, de asemenea o creștere vertigionoasă, de aproximativ 25% în 3 ani....citeste mai departe despre " Un bancher elvețian avertizează: Consumatorii din SUA riscă să nu își mai poată plăti datoriile " pe Ziare.com