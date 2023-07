Val de falimente în SUA: Băncile raportează explozia pierderilor din credite neperformante

Creșterea dobânzilor și sfârșitul perioadei ”banilor ieftini” a adus în Statele Unite ale Americii în prima jumătate a lui 2023 cel mai mare număr de falimente în rândul corporațiilor de dimensiuni mai mari înregistrat de la criza financiară din 2009.

Situația are repercusiuni asupra instituțiilor de credit, băncile americane raportând cea mai mare creștere creditelor neperformante de după pandemia de coronavirus.Nici băncile de investiții americane nu se simt prea bine, restrângerea volumului tranzacțiilor efectuate pe Wall Street în 2023 aducându-le o scădere importantă a veniturilor.Credite tot mai greu de înapoiatBăncile americane încep să resimtă efectele negative ale ratelor mai mari ale dobânzilor și ale inflației care afectează capacitatea debitorilor de a-și plăti datoriile.Cele mai mari bănci americane înregistrează în trimestrul doi al anului în curs cel mai mare salt al pierderilor din credite de la începutul pandemiei de coronavirus, în timp ce creșterea ratelor dobânzilor pune o presiune din ce în ce mai mare asupra debitorilor din întreaga economie.Cei mai mari șase creditori de pe piața SUA - JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs și Morgan Stanley – vor înregistra pierderi totale de 5 miliarde de dolari provenite din credite neperformante în al doilea trimestru al acestui an, potrivit estimărilor medii ale analiștilor bancari, compilate de Bloomberg, scrie Financial Times.În plus, cei șase creditori vor pune deoparte încă aproximativ 7,6 miliarde de dolari pentru a acoperi creditele care ar putea deveni neperformante, estimează analiștii.În ambele cazuri, sumele sunt aproape duble față de cele înregistrate în același trimestru al anului trecut.Pierderile rămân sub loviturile pe care marile bănci le-au primit la începutul pandemiei, când creditele nerambursate și provizioanele au atins un vârf de 6 miliarde de dolari, respectiv, 35 de miliarde de dolari.Iar analiștii se așteaptă ca cele mai mari șase bănci americane să raporteze că profitul pe acțiune a crescut cu 6% față de anul trecut.Sute de companii cer intrarea în falimentCererile de faliment depuse de către corporații mai mari în prima jumătate a acestui an au crescut la cel mai înalt nivel pentru primul semestru înregistrat din 2010, când companiile au fost afectate de marea criză financiară din 2009.Un număr de 54 de companii au depus cereri faliment în iunie, la fel ca în mai, ridicând totalul din prima jumătate a anului la 340, arată wolfstreet.com.Băncile de investiții sunt, de asemenea, susceptibile de a raporta profituri diminuate. Veniturile din activitățile de pe Wall Street și de consultanță corporativă ale băncilor sunt așteptate să scadă din nou în acest trimestru din cauza unei lipse de activitate în domeniul tranzacțiilor care a durat mai mult decât anticipau mulți directori.Veniturile din tranzacționare, care au crescut vertiginos în ultimii ani pe fondul volatilității piețelor financiare, sunt așteptate să încetinească.