Val de listări tehnice la BVB? - TradeVille

Proprietarii de companii iau in considerare optimizarea fiscala prin vânzarea propriilor acțiuni in regim bursier. Aceștia ar putea sa listeze acțiunile propriilor companii la BVB, ulterior apelând la tranzacții de tip deal sau in piața reglementata, pentru a vinde pachetele de acțiuni către parteneri de afaceri cu care au înțelegeri in acest sens, potrivit unor surse ale Profit.ro. Oportunitatea este deschisa de modificările favorabile antreprenorilor din Codul Fiscal, intrate in vigoare la începutul acestui an. (Sursa: Profit.ro)Câștigul Salarial Mediu, In Ușoara Scădere Fata De Luna IunieIn luna iulie 2023, câștigul salarial mediu net a fost de 4,565 RON (-0.8% vs. iunie 2023). Comparativ cu luna iulie 2022, câștigul salarial mediu net a crescut cu 14.8%. In raport cu puterea de cumpărare, indicele câștigului salarial real a fost de 99.1% in iulie 2023 fata de iunie 2023, respectiv de 104.9% in iulie 2023 fata de iulie 2022. (Sursa: INS)Optimism Din Partea GermanieiIn septembrie, indicele german ZEW al sentimentului economic a indicat o valoare de -11.4, depășind așteptările de -15.0, ceea ce indica un optimism prudent. Cu toate acestea, indicele situației curente a scăzut la -79.4, ratând previziunile de -75.0, ceea ce a generat îngrijorări cu privire la peisajul economic imediat al Germaniei. Intre timp, indicele ZEW al sentimentului economic din zona euro a scăzut la -8.9 de la -5.5, arătând o deconectare de la optimismul Germaniei. In ciuda îngrijorărilor economice pe termen scurt, optimismul pentru viitor este in creștere, influențat de așteptările privind ratele stabile ale dobanzilor si de piețele bursiere globale pozitive. (Sursa: FxEmpire)Mai Mulți Britanici In ȘomajRata șomajului din Marea Britanie a crescut la 4.3%, in T2 2023, iar numărul de locuri vacante de munca a scăzut sub 1 milion pentru prima data după doi ani. Totuși, creșterea veniturilor orare indica o noua posibila majorare a ratei de dobânda. Majoritatea investitorilor anticipează ca Banca Angliei va majora rata de dobânda la 5.5%, de la 5.25%, probabil pentru ultima data in ciclul actual de înăsprire a politicii monetare. (Sursa: Reuters)Meta Estate Trust Preț curent 0.800 RON (1.27% ) MCap 69.6M P/E 7.992Meta Estate Trust propune repartizarea unui dividend brut per acțiune de 0.0431713595 RON, cu un randament de aproape 5.4%, raportat la închiderea de ieri. Dividendul este repartizat din profitul net al exercițiului financiar 2022. Propunerea este pe ordinea de zi a AGA Ordinara convocata pentru data de 7 decembrie 2023. Data de înregistrare a dividendului este propusa pentru 5 ianuarie 2023 (data ex-date: 4 ianuarie 2023), iar data plații este propusa pentru 16 ianuarie 2023. (Surse: convocator societate;calcule TradeVille)Practic București Preț curent 1,300 RON (2.36% ) MCap 772MConsiliul de Administrație al Practic SA propune spre aprobare AGA distribuirea din rezultatul reportat aferent anului 2022 a unui dividend brut per acțiune de 24.5 RON. Randamentul raportat la ultimul preț de închidere este de aproape 1.9%. Acționarii vor hotărî fixarea datelor de înregistrare, ex-date si data plații. (Surse: raport curent;calcule TradeVille)Evergent Investments Preț curent 1.195 RON (0.84% ) MCap 1.14B P/E 18.196Evergent Investments va organiza o licitație competitiva cu strigare pentru vânzarea pachetului majoritar de acțiuni emise de Regal SA, societate de tip închis. Prețul de pornire al pachetului este începe de la 8.1 mil. RON, iar licitația va avea loc in data de 3 octombrie 2023. (Sursa: raport curent)SOCEP S.A. Preț curent 2.90 RON (2.84% ) MCap 1B P/E 18.33Socep, in calitate de cumpărător, a încheiat un contract cu valoare de aproape 10.4 mil. EUR. Contractul a fost încheiat cu Buhler GmbH, in calitate de furnizor, având ca obiect furnizarea de echipamente pentru Faza 2 a proiectului "Terminal Cereale cu Siloz si Încărcător Naval in Portul Constanta". (Sursa: raport curent)Promateris Preț curent 9.85 RON ( -0.51% ) MCap 282M P/E -55.43Promateris a publicat lista candidaturilor pentru ocuparea funcției de membru al Consiliului de Administrație. Candidații sunt Circular Solutions SRL, prin reprezentant Matei Dimitriu (propunerea lui Florin Ion Pogonaru, acționarul majoritar al societății), Karina Paval (propunerea acționarului semnificativ Paval Holding SRL) si Andrei Mihai Pogonaru (propunerea acționarului semnificativ Nord SA). Acționarii vor decide asupra selecției in cadrul AGA convocata pentru data de 4/5 octombrie 2023. (Sursa: raport curent)Chimcomplex Borzești Onești Preț curent 19.30 RON ( -1.03% ) MCap 5.88B P/E 40.01Chimcomplex a anunțat numirea a trei executivi in echipa de conducere, având mandate de 4 ani fiecare. Astfel, societatea l-a desemnat pe Adrian Constantin Volintiru in funcția de Director Energie. Anterior, acesta a fost Director General al Romgaz. Totodată, Calin Pop va prelua funcția de Chief Commercial Officer, iar Razvan Dogarelu va prelua funcția de Chief Supply Chain Officer. (Sursa: raport curent)TESLA INC. Preț curent 267.48 USD ( -1.30% ) MCap 848B P/E 69.55Tesla si furnizorii săi vor investi 15 mld. USD in următorii 2 ani pentru o fabrica in Mexic, potrivit unui guvernator local. Aceasta investiție ar fi tripla fata de valoarea anunțata inițial de oficialii mexicani. In luna martie, Elon Musk declarase ca Tesla ar putea dezvolta o unitate de producție de tip Gigafactory in statul mexican Nuevo Leon. Înainte de anunțul companiei, anumiți concurenți ai Tesla, precum BMW, General Motors si Ford au precizat ca planifica inițierea producției de EV-uri in Mexic. (Sursa: Reuters)General Electric Company Preț curent 115.00 USD (2.19% ) MCap 125B P/E 14.79Firma de leasing de aeronave, AerCap Holdings, a anunțat ca o unitate a General Electric va vinde o participație de 2.44 mld. USD in firma prin intermediul unei oferte publice. Aceasta vânzare vine după ce GE a vândut anterior 18 milioane de acțiuni in luna martie, ca parte a planului sau de vânzare treptata a participației sale, dobândita in urma unei tranzacții de 30 mld. USD. Acțiunile AerCap au scăzut cu aproximativ 3% in tranzacțiile extinse. Compania va răscumpăra, de asemenea, 15.3 milioane de acțiuni in valoare de 878 mil.USD, finanțate cu numerar disponibil. (Sursa: Reuters)Pfizer Inc Preț curent 34.15 USD (1.13% ) MCap 192B P/E 8.96FDA a dat unda verde vaccinurilor actualizate Covid-19 de la Pfizer si Moderna, permițând distribuția lor in farmacii in aceasta săptămâna, in așteptarea recomandărilor CDC. Aceste vaccinuri sunt aprobate pentru vârste de la 12 ani in sus, cu autorizație de urgenta pentru copiii cu vârste cuprinse intre șase luni si 11 ani. Dr. Peter Marks, directorul FDA, a asigurat publicul de standardele riguroase de siguranța si eficacitate. Aceste vaccinuri vizează varianta XBB.1.5 si generează anticorpi neutralizanți pentru variantele răspândite. Vaccinul pe baza de proteine al Novavax nu a fost menționat. Numărul spitalizărilor cauzate de Covid19 este in creștere, dar se situează sub nivelurile din perioada de vârf a pandemiei. (Sursa: Barron’s)Deschide Cont la TradeVille.Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.Nu exista instrument financiar fără risc (citeste).