Când va fi atins vârful de inflație în România. "Luăm în calcul recesiunea"

Varful de inflatie va fi atins, cel mai probabil, in trimestrul trei al acestui an in conditiile in care s-a materializat scenariul de risc publicat in primavara de Banca Nationala, considera purtatorul de cuvant al bancii centrale, Dan Suciu.

"Varful de inflatie va fi atins probabil in trimestrul trei. Scenariul nostru principal pe care l-am publicat in primavara vorbea despre un varf in lunile iunie, iulie, dar aveam si un scenariu al doilea, de risc, cu multe elemente care ar fi presupus riscuri suplimentare. Din pacate s-a materializat acel scenariu. Toate riscurile pe care le-am pus, de la preturile la combustibil, la materii prime, in crestere pe plan mondial, o perioada agricola cu anumite dificultati, continuarea razboiului din Ucraina si alte cateva pe plan intern s-au materializat si, in consecinta, varful din trimestrul acesta se muta probabil in trimestrul al treilea", a explicat marti, 12 iulie, Dan Suciu, la Digi24.Potrivit acestuia, mare parte a scumpirilor a avut loc in intervalul martie - iunie, iar in perioada urmatoare vor urma ajustari de mai mica amploare."Este important de spus ca mare parte a scumpirilor sau a cresterii indicelui de inflatie s-a produs in lunile martie - iunie, urmeaza eventuale ajustari suplimentare de mai mica anvergura. Varful este aproape. Noi anticipam un 14 si ceva la suta in aceasta luna (iulie, n.r.), este 15%, suntem undeva aproape", a precizat sursa citata.Recesiunea este un scenariu luat in calculPe de alta parte, Suciu a mentionat ca recesiunea este un scenariu luat in calcul aratand, totodata, ca avansul economic din primul trimestru, care a depasit asteptarile, s-a bazat pe o crestere semnificativa a consumului, probabil pe baza economiilor realizate in pandemie."Recesiunea este foarte probabil un scenariu pe care il luam in calcul dar pe care incercam sa il evitam. Cresterile de preturi la energie au, cum spunea si guvernatorul, un dublu efect. Atat un efect recesionist dar si un efect inflationist. Ceea ce creeaza mari probleme in a gestiona un subiect de asemenea complexitate prin decizii de politica monetara dar si prin politici fiscal-bugetare. Acestea sunt presiunile si provocarile in acest moment, greu de cuantificat si greu de prognozat in linii concrete, simpliste, care ajuta la intelegerea situatiei. Dar situatia are complexitatea ei si in consecinta e foarte