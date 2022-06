Reprezentant BNR: Veniturile românilor, tendință de polarizare

Evolutia depozitelor la banci arata o tendinta de polarizare a veniturilor in Romania, arata Cristian Popa, membru al Consiliului de Administratie al BNR.

Popa explica, intr-o postare publicata pe retelele de socializare, ca depozitele mai mari de 100.000 de euro au crescut mai pronuntat, in comparatie cu celelalte.In acelasi timp, romanii prefera sa investeasca in proprietati imobiliare, in dauna investitiilor financiare.Dublare in 10 ani a avutiei neteReprezentantul BNR declara ca nu este de acord cu cei care ii acuza pe romani de faptul ca nu investesc mai mult pe bursa.Preferinta pentru investitiile imobiliare este o tendinta normala, avand in vedere istoria recenta, arata Cristian Popa."Avutia neta a romanilor a continuat sa creasca intr-un ritm sutinut, o contributie importanta avand-o proprietatile imobiliare, ce reprezinta trei sferturi din averea romanilor.In schimb, activele financiare nete (diferenta dintre activele si pasivele financiare) detinute de populatie au inregistrat un progres limitat.Dintr-un calcul simplu ar rezulta ca fiecare roman detine in medie active nete in valoare de aproape 30.000 EUR.Se remarca si o tendinta de polarizare a veniturilor, spre exemplu valoarea depozitelor ce depasesc suma de 100.000 EUR a crescut ceva mai pronuntat decat celalalte depozite.", a scris analistul financiar pe internet.Din postarea sa rezulta ca avutia neta a romanilor a crescut de la 1,274 miliarde lei in 2011 la 2,603 miliarde lei in trimestrul doi al lui 2021, ceea ce reprezinta o dublare in 10 ani de zile.Cei mai mari proprietari de case din UE"Am citit numeroase opinii in care se critica comportamentul romanilor in ceea ce priveste investitiile si ca multi aleg sa se orienteze spre piata imobiliara.Orientarea spre active reale (proprietati) este o tendinta normala avand in vedere istoria recenta si confera un anumit sentiment de siguranta romanilor. Cred ca in timp atat gradul de educatie financiara cat si avutia neta se vor imbunatati si vom observa o mai buna diversificare a activelor.", a mai scris Cristian Popa.Trebuie amintit faptul ca Romania a fost in perioada de dupa 1990 scena unor tunuri financiare de amploare, care au scazut increderea populatiei in acest tip de investitii.Iar studiile arata ca, din punct de vedere psihologic, te ...citeste mai departe despre " Reprezentant BNR: Veniturile romanilor, tendinta de polarizare " pe Ziare.com