Zona euro raportează o creștere economică, dar inflația rămâne ridicată - TradeVille

Cea Mai Recenta Emisiune Fidelis A Atras 2.4 Mld. RON

In perioada 17-28 iulie, cea mai recenta emisiune de titluri de stat Fidelis, prin care statul roman apelează la populație pentru a acoperi deficitul bugetar, a adunat 758 mil. RON si 329 mil. EUR de la micii investitori. Cumulat, subscrierile au fost de 2.4 mld. RON. In schimbul acestor resurse financiare disponibile prin Fidelis doar investitorilor retail, Ministerul Finanțelor acorda dobânzi de pana la 7.3%, pentru titlurile in RON, respectiv de 5.45%, pentru cele in EUR. Au fost înregistrate circa 19,100 de ordine. Titlurile de stat Fidelis vor fi listate la BVB in data de 3 august. (Sursa: ZF)Eficienta Operaționala A Băncilor Din RomaniaEficienta operaționala a băncilor, măsurata prin indicatorul cost/venit, a coborât la 50%, încadrând sistemul bancar din Romania in intervalul de risc mediu, fiind sub media Uniunii Europene de 60%, potrivit datelor BNR. Însă, cele 25 de bănci medii si mici din Romania, din totalul de 32, care au cote de piața de sub 5%, au indicatorul cost/venit mare, cu valori cuprinse intre 70 si 80%, fiind mai vulnerabile, in timp ce cele 7 bănci mari din ecosistem au înregistrat o diminuare a indicatorului, pana la 48%. Un indicator cost/venit operațional mare reflecta o profitabilitate operaționala deficitara. (Sursa: ZF)Zona Euro Raportează Creștere Economica, Dar Inflația Rămâne RidicataProdusul intern brut al zonei euro a avansat cu 0.3% in T2 2023 fata de T1 2023, marcând prima creștere economica trimestriala după T3 2022. Cifra a depășit așteptările economiștilor, care preconizau o creștere trimestriala de 0.2%. Fata de T2 2022, creșterea economica a fost de 0.6%. Astfel, economia zonei euro demonstrează o creștere din ce in ce mai lenta. In privința ratei anuale a inflației core din luna iulie 2023, aceasta s-a situat la 5.5%, peste așteptările de 5.4% si in linie cu nivelul atins in luna iunie 2023. Cea mai mare contribuție la creșterea generala a preturilor a avut-o categoria preturilor la alimentele, alcool si tutun (+10.8% vs. iulie 2022), in timp ce preturile la energie au raportat o scădere de 6.1% fata de aceeași luna a anului trecut. (Sursa: Bloomberg)Activitatea Fabricilor Din China Își Continua ContracțiaIn iulie, activitatea fabricilor din China s-a contractat pentru a patra luna consecutiv, in timp ce activitatea non-industriala a încetinit la cel mai slab nivel din acest an, in condițiile in care cea de-a doua economie a lumii se lupta sa relanseze ritmul de creștere afectat de slăbirea cererii globale. Indicele oficial al managerilor de achiziții din industria prelucrătoare (PMI) a ajuns la 49.3 in iulie, fata de 49 in iunie, 48.8 in mai si 49.1 in aprilie. Totodată, PMI al activității non-industriale a înregistrat cel mai slab rezultat din acest an, de 51.5, fata de 53.2 in iunie, 54.5 in mai si 56.4 in aprilie. Un indice PMI de peste 50 indica o expansiune a activității, in timp ce un indice sub acest nivel sugerează o contracție. (Sursa: CNBC)Med Life Preț curent 19.20 RON (0.10% ) MCap 2.55B P/E 109.70MedLife anunța achiziționarea pachetului integral de acțiuni al Policlinicii Sfântul Ilie din Craiova, precum si a pachetului majoritar de 51% al Clinicii Union Medical din Cluj. Aceste companii vor fi integrate in Rețeaua Sfântă Maria. Policlinica Sfântul Ilie activează in piața din anul 2000 si a realizat o cifra de afaceri de 2.8 mil. RON, in anul 2022. Clinica Union Medical activează in piața de peste 10 ani, cifra de afaceri atingând 7.6 mil. RON, anul trecut. (Sursa: BVB)Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra Preț curent 0.284 RON ( -2.07% ) MCap 163M P/E -489.671Acționarii THR Marea Neagra, întruniți la AGA Ordinara din data de 28 iulie 2023, au respins elementele planului de restructurare operaționala a companiei. Obiectivele restructurării au vizat in principal identificarea si eliminarea activităților care generează pierderi constante pentru companie, precum si reorganizarea si optimizarea activităților care pot genera vânzări, profit si lichidități. Printre masuri, se enumerau evaluarea autoturismelor din parcul auto al companiei in vederea vânzării, precum si vânzarea unor bunuri aflate intr-un depozit de-al companiei si care nu erau necesare activității acesteia. (Sursa: BVB)Transport Trade Services Preț curent 18.80 RON (1.62% ) MCap 1.12B P/E 4.41Prețul acțiunilor TTS a scăzut cu 6%, vineri după-amiaza, de la 19.85 RON/acțiune la 18.7 RON/acțiune, ca reacție a investitorilor la încheierea unui plasament privat accelerat la un preț inferior celui de tranzacționare. Potrivit ZF, valoarea tranzacției a fost de 48 mil. RON, implicând 2.75 mil. de acțiuni TTS la un preț de 17.25 RON pe acțiune. Printre cumpărători se numără si Petru Ștefănuț, directorul general al TTS, cu un pachet de 14,000 de acțiuni, adică circa 250,000 RON. Cel mai probabil, pe lista cumpărătorilor se afla si fondurile de pensii private Pilon II. (Sursa: ZF)Sphera Franchise Group Preț curent 20.60 RON (0.49% ) MCap 799M P/E 14.21Consiliul de Administrație al Sphera Franchise Group, a solicitat convocarea AGOA in data de 4 septembrie 2023. Printre cele mai importante puncte pe ordinea de zi se numără aprobarea propunerii Consiliului de Administrație de distribuire a dividendelor din profitul net nedistribuit aferent anilor 2020-2022, in valoare de 45 mil. RON. Astfel, compania va supune aprobării distribuirea unui dividend brut de 1.16 RON/acțiune, data plații dividendelor fiind stabilita pe 10 octombrie 2023. In baza prețului de închidere din 31 iulie 2023, randamentul dividendului este de 5.63%. (Sursa: comunicat societate)Meta Estate Trust Preț curent 0.830 RON ( -1.19% ) MCap 72.2M P/E 11.091Conducerea Meta Estate Trust informează investitorii despre decizia Consiliului de Administrație din data de 28 iulie 2023, cu privire la numirea domnului Alexandru Mihai Bunea in poziția de Director General (CEO) al companiei. Domnul Bunea deține o experiența de peste 7 ani in sectorul real estate, perioada in care a coordonat investițiile imobiliare ale grupului Delta Studio, fiind implicat in proiecte transfrontaliere de dezvoltare imobiliară si distribuție a materialelor de construcții. In calitate de CEO, principalele obiective ale managementului pe termen mediu sunt listarea pe piața principala a BVB si creșterea valorii activelor pana la 100 mil. EUR. (Sursa: comunicat societate)Walmart Inc Preț curent 159.14 USD ( -0.48% ) MCap 429B P/E 38.00Walmart a plătit 1.4 mld. USD pentru a-si creste participația in Flipkart pana la 100%, consolidandu-si controlul asupra gigantului indian de comerț electronic. Tranzacția a evaluat Flipkart la 35 mld. USD, fata de aproape 38 mld. USD in 2021. Investiția oferă gigantului american de retail o expunere mai mare pe piața globala de consum digital, aflata într-o creștere rapidă. Flipkart, companie cu capital privat, este unul dintre cei mai importanți jucători de comerț electronic din India. Înființata in 2007, Flipkart a declarat luna trecuta ca are o baza de clienți de peste 450 mil. si ca oferă peste 150 mil. de produse din peste 80 de categorii. (Sursa: WSJ)Toyota Motor Corporation Preț curent 168.35 USD (0.72% ) MCap 230BToyota a declarat ca va depune eforturi mai mari pentru a dezvolta tehnologii pentru EV, in China. Recent, compania a dezvăluit planuri de extindere pe segmentul EV, care include revizuirea lanțurilor de aprovizionare si dezvoltarea de acumulatori utilizați pentru distante lungi. Materializarea planurilor Toyota ar face compania mai competitiva, întrucât s-ar reduce semnificativ costurile de producție. (Sursa: Reuters)Vale (adr) Preț curent 14.65 USD (2.88% ) MCap 69.8BCompania de minerit saudita Ma’aden va controla un pachet de acțiuni de 10%, in mod indirect, printr-o societate de tip joint venture, in compania de minerit braziliana, Vale Base Metals. Investiția este realizata in scopul extinderii producției de cupru si nichel. Se estimează ca tranzacția va fi finalizata in T1 2024. (Sursa: Reuters)Deschide Cont la TradeVille.Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. 