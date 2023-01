Trei televiziuni de top fac concedieri masive! Vin vremuri grele pe piața media

Această iarnă este marcată de concedieri în serie în mass-media, o tendinţă care continuă să prindă teren pe fondul climatului economic.

Vineri, la Vox Media, proprietara site-urilor Vox, The Verge, SBNation şi din 2019 a prestigioasei New York Magazine, angajaţii au primit acelaşi e-mail de la şeful lor, Jim Bankoff, în care anunţa „decizia dificilă de a reduce aproximativ 7% din personalul nostru din toate departamentele", „din cauza unui mediu economic dificil".Angajaţii în cauză, aproximativ 130 din 1.900, au fost anunţaţi printr-un al doilea mesaj „în decurs de 15 minute", potrivit acestui e-mail.Mai mulţi dintre ei şi-au mărturisit pe reţelele de socializare furia sau consternarea, precum Meghan McCarron, jurnalistă de „nouă ani şi jumătate" la site-ul Eater, şi concediată în timp ce este însărcinată în „37 de săptămâni". Vox Media a răspuns către AFP că grupul a oferit „indemnizaţii de concediere", inclusiv săptămâni suplimentare de compensare în cazul unui concediu parental iminent.Dacă disponibilizările nu au încă anvengura planurilor sociale ale marilor grupuri precum Google (12.000 de locuri de muncă eliminate), presa americană este afectată şi de „scăderea veniturilor din publicitate şi încetinirea economiei", a explicat pentru AFP Chris Roush, profesor de jurnalism şi decan al Şcolii de comunicare de la Universitatea Quinnipiac (Connecticut).„Mulţi dintre ei au crescut şi s-au dezvoltat în speranţa de a-şi mări audienţa până la un anumit nivel. Acest lucru nu s-a întâmplat şi este puţin probabil să se întâmple, având în vedere contextul economic", adaugă el.Angajarea în redacţii a suferit un declin îndelungat în Statele Unite, scăzând de la 114.000 la 85.000 de jurnalişti între 2008 şi 2020, potrivit unui studiu al Centrului de Cercetare Pew în 2021. Cu o scădere mai accentuată în presa locală.„Jurnalismul a fost mult timp sub presiune şi o serie de companii par să creadă că acum este momentul potrivit pentru a-şi reduce costurile prin forţa de muncă", a deplâns sindicatul Writers Guild of America East, care supraveghează sindicatele de la NBC şi MSNBC. În cadrul celor două mass-media, care nu au oferit un răspuns AFP, 75 de angajaţi au fost disponibilizaţi, potrivit presei americane.Şi din partea The Washington Post ar putea urma un anunţ în acest sens, unde editoru