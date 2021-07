De ce sa facem colectare selectiva in pubele speciale?

Sortarea a devenit parte a vietii noastre de zi cu zi si practica sa a prins radacini de-a lungul anilor. Sortam mai mult decat parintii nostri si mai putin decat o vor face copiii nostri. Si totusi, sortarea selectiva nu este ceva nou.

Ce este sortarea?

Care este scopul colectarii selective?

Limitati poluarea

Economisiti resursele naturale

Este important ca toata lumea sa-si aminteasca de ce aceste actiuni sunt esentiale si de ce trebuie sa folosim. Si nu uitati ca, atunci cand sortati deseurile, permiteti reciclarea sau recuperarea acestora. Astfel, sortate, deseurile devin o resursa!Sortarea deseurilor include toate actiunile care constau in separarea si recuperarea deseurilor in functie de natura lor pentru a le recupera si astfel reducem cat mai mult posibil cantitatea de deseuri menajere reziduale, care nu poate fi reciclata. Acestea sunt actiuni zilnice, facute de toata lumea, pentru toata lumea. Colectarea se face inspeciale, ce au anumite simboluri sau culori.Economisiti bani, limitati impactul asupra mediului, evitati producerea deseurilor nereciclabile si multe altele.Sortarea selectiva este benefica in mai multe moduri. Pentru copiii nostri, pentru orasul nostru, pentru mediul si natura noastra, si mai ales pentru bugetul nostru.Sortarea este, prin urmare, treaba tuturor! Actiunea de sortare va ajuta sa economisiti resursele naturale, sa evitati risipa si sa limitati poluarea. Deci, sa continuam sa sortam mai multe ambalaje si deseuri pentru a ne proteja mediul.Sortand deseurile, luptam activ impotriva deseurilor. Aruncarea ambalajelor in cosul de sortare ajuta la evitarea risipei, deoarece odata reciclate, ambalajele sunt folosite pentru a crea obiecte noi. Plasticul reciclat este utilizat la fabricarea unei multitudini de obiecte: sticle noi, jucarii, haine, pilote, tevi. Cu sticla, sticle si borcanele noi sunt recreate. Otelul si aluminiul sunt topite pentru a forma piese auto, calorifere. Si hartia si cartonul sunt folosite pentru a face alte obiecte sau ambalaje din hartie si carton!Prin reciclarea deseurilor, se evita o parte din poluarea aerului, apei si a solului, cauzata de extragerea resurselor naturale, transportului acestora si fabricarii produselor. De exemplu: emisia de dioxid de carbon cauzata de transportul de materii prime si activitatilor industriale contribuie la cresterea efectului de sera si, prin urmare, la incalzirea globala. Iar asta este ceva ce trebuie sa evitam cu orice pret! Reciclarea contribuie la limitarea acestor emisii si la protejarea vietii noastre.Ambalajele din plastic, hartie / carton si sticla sunt fabricate din resurse naturale de pe planeta noastra, cum ar fi titei, lemn, nisip. Iar o parte dintre acestea nu este regenerabila. In primul rand, sortarea deseurilor si reciclarea economisesc resursele naturale. In loc sa extragem resurse noi din sol sau din subsolul Pamantului, folosimPentru selectarea deseurilor, este important sa se foloseasca pubele din plastic sicalitative, pentru cei care doresc sa contribuie activ lsi responsabil la acest proces. Folosirea lor face mai usor intreg procesul de colectare selectiva, fiind extrem de simplu sa cunoastem codurile de culoare ce corespund fiecarui tip de deseu.