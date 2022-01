De ce să reciclăm și cum o putem face responsabil?

Ce-ar fi dacă ai ști că poți face ceva bun în fiecare zi pentru bunăstarea planetei, gratuit, ușor, economisind în același timp bani, energie și apă? Este vorba despre un singur lucru: Reciclarea! Există mai multe motive pentru care ar trebui cu toții să colectăm selectiv deșeurile, în vederea reciclării, de fiecare dată când avem ocazia. De asemenea, trebuie sa știm cum să reciclăm și ce elemente ne vor ajuta în acest sens.

1. Reciclarea ține gunoiul departe de groapa de gunoi

2. Reciclarea ne reduce nevoia de noi materii prime

3. Reciclarea economisește energie

4. Reciclarea creează locuri de muncă

5. Reciclarea reduce poluarea

Cum poți recicla corect?

Potrivit specialiștilor, putem în prezent să păstram între 35% - 50% din gunoiul nostru departe de gropile de gunoi și incineratoare, prin reciclare și compostare. Este un început bun, dar există înca mult loc de îmbunătățire. Este important să păstram cât mai mult material în afara depozitului de gunoi, deoarece toate articolele pe care le producem sunt fabricate din resurse valoroase și limitate. Vrem să păstrăm aceste resurse deja folosite, astfel încât să fie perfecte pentru o utilizare viitoare. Reciclarea are ca prim pas selectarea colectivă, care se va face cu ajutorul unor coșuri speciale. Ele sunt disponibile în toate formele și materialele, perfecte pentru orice locație interioară sau exterioară. Putem avea, de exemplu, pentru o corporație sau o clădire de birouri,. Pentru o școală, putem alege coșuri de gunoi colorate, din plastic, ușor de folosit și manevrat, astfel încât să îi facă pe copii să se bucure de procesul de colectare selectivă și ulterior, să susțina reciclarea. Un numar mare desunt disponibile și online, la magazinul sanito.ro.Extragerea materiilor prime din mediu este costisitoare. De asemenea, consumă multă apă și energie. Când reciclăm, extragem mai puțin, ceea ce conservă multe dintre resursele noastre naturale prețioase și limitate, inclusiv copaci, apă, petrol și metale. Cu cât reciclam mai mult, cu atât ne protejăm mai mult resursele. Dacă locuim la bloc și nu avem spațiu pentru coșurile interioare, putem să folosimce sunt puse la dispoziția cetățenilor, într-o mare parte din orașe. Cei de la case, pot să aibă astfel de recipiente, de dimensiuni mai reduse, în curtea proprie.Reciclarea economisește multă energie. În fiecare an, s-ar putea economisi aceeași cantitate de energie necesară pentru a alimenta câteva milioane de case pentru un an întreg.Activitățile de reciclare și reutilizare oferă locuri de muncă. Alegerea reciclării nu este numai bună pentru mediu, este buna și pentru economie.Procesul de extragere a materiilor prime poate produce multă poluare. Pentru că mai multă reciclare înseamnă mai puțină extracție, înseamnă și mai puțină poluare. Și mai bine, atunci cand reciclăm mai mult, trimitem mai puțin material la gropile de gunoi. Materialul care se descompune în gropile de gunoi emite adesea metan, un gaz cu efect de sera de 30 de ori mai puternic decat dioxidul de carbon, așa că, cu cât este mai puțin, cu atât este mai bine!Este important sa reciclezi corect! Articolele care nu sunt bune pentru reciclare pot deteriora mașinile de sortare, provocând întarzieri costisitoare. De asemenea, atunci când materialele greșite sunt amestecate cu cele potrivite, se reduce valoarea altor materiale reciclabile care au fost sortate corect.