Energie solară la prețuri rezonabile: TAW Energy aduce soluții accesibile pentru români!

TAW Energy, compania lider în domeniul panourilor fotovoltaice, își consolidează angajamentul de a oferi soluții energetice sustenabile la prețuri accesibile pentru clienții săi.

De ce unele companii au prețuri record la panouri fotovoltaice?

Unul dintre principalele motive pentru care alte companii își cresc excesiv prețurile este lipsa de proiectanți proprii.

O altă practică comună în piață este comandarea de produse din magazine online, în loc să se achiziționeze direct de la distribuitori.

Un alt factor important care influențează prețurile exagerate este reprezentat de agenții de vânzări externi, care ridică prețurile pentru a obține comisioane extrem de mari.

Ultimul factor - fenomenul apariției unor firme fără personal calificat, care promovează servicii de montaj fără a avea cunoștințele și experiența necesare.

Programul Casa Verde: Accesibil și eficient pentru români

Construcția a 8 parcuri fotovoltaice în România

Cu siguranță nu vrei sa rateze aceste oportunități de investiții!

Într-o piață în care cererea de energie verde este în creștere, unii furnizori aleg să profite de situație și să tripleze prețurile. TAW Energy, se angajează să ofere soluții fotovoltaice la prețuri competitive și să mențină transparența în procesul de achiziție.Aceste firme colaborează cu proiectanți externi care cer sume considerabile pentru realizarea dosarelor de prosumator, iar în final, clientul suferă consecințele acestor costuri suplimentare. TAW Energy , are o echipă dedicată de proiectanți calificați, care asigură calcule precise și eficiente, fără a implica costuri excesive pentru clienți.“Citeam zilele trecute pe grupurile de pe rețelele de socializare, un domn inginer caută de lucru iar alte 10 persoane prin comentarii îl apostrofau că dacă este atât de bun și cu experiență de ce nu își face direct el o firma. Sunt persoane care nu au cunoștințe despre ce înseamnă o companie. Să ai o firma înseamnă peste 10 angajați măcar, sa plătești taxe și impozite, să ai spații de birouri, flota auto cu autoutilitare, campanii de marketing de zeci de mii de euro lunar, avize, certificări ISO, softuri de gestionare al fluxului, etc.” - a declarat Dragoș Luca, manager la TAW Energy.Aceasta duce la creșterea prețurilor și la compromiterea calității echipamentelor. Presupunem că nici tu nu ți-ai dori produse compromise în casa ta, la un preț exorbitant, nu-i așa?TAW Energy, se bazează pe parteneriate solide cu distribuitori de încredere, asigurându-se că obțin produse de înaltă calitate la prețuri competitive, în beneficiul clienților noștri.Compania lider în industria panourilor fotovoltaice are o echipă de specialiști dedicată, care colaborează direct cu clienții, eliminând intermediarii inutili și garantând astfel prețuri reale și avantajoase, dar cel mai important, prețuri transparente.TAW Energy, se mândrește cu o echipă de profesioniști bine instruiți, autorizați ANRE și cu o expertiză în domeniul instalării panourilor fotovoltaice, avand certificarile necesare pentru a functiona corect.În urma unui research făcut, clienții lor beneficiază de servicii de calitate superioară, asigurându-se că proiectul lor este gestionat de specialiști în energie verde.Este important să subliniem că prețurile ridicate practicate de unele companii nu sunt justificate. Un panou fotovoltaic de la liderul mondial Longi costă în jur de 500-600 lei, în timp ce un invertor hibrid de la Huawei, cu o putere între 3-5 kW, poate fi achiziționat cu aproximativ 4000 lei. Accesoriile de montaj și celelalte accesorii necesare pentru un sistem fotovoltaic sunt disponibile la prețuri rezonabile, totalizând aproximativ 5000 lei. Aceste exemple evidențiază faptul că prețurile exorbitante practicate de anumite companii nu sunt justificate din punct de vedere al costurilor reale ale echipamentelor.Compania a evidențiat că sunt pregătiți să ajungă în casele a peste 5000 de români prin Programul Casa Verde, oferind un sistem de 5kW cu o contribuție din partea beneficiarului de DOAR 2000 lei. Alegând TAW Energy ca instalator, clienții beneficiază de echipamente de top și de prețuri cât mai corecte.Din discuțiile pe care le-am avut cu echipa TAW Energy, am aflat ca în prezent construiesc 8 parcuri fotovoltaice în România. În Brașov, au în lucru trei parcuri cu capacități de 5 MW, 20 MW și 50 MW. Proiectele se află în faza de proiectare, măsurători teren și finalizarea detaliilor legislative. Și-au propus ca până la sfârșitul anului să finalizeze primul parc de 5 MW și să contribuie la dezvoltarea energiei verzi în țara noastră.Alegeți TAW Energy pentru soluții energetice verzi fiabile și eficiente. Cu o capacitate de a prelua până la 20.000 de proiecte, compania este pregătită să ofere soluții fotovoltaice la prețuri decente, fără a compromite calitatea sau experiența clientului.Pentru mai multe informații despre produsele și serviciile lor, vă invităm să accesați site-ul lor www.tawenergy.ro