Există viață după reciclare?

Asociația ENVIRON lansează METAMORFOZA, o campanie de conștientizare și o colecție de bijuterii în ediție limitată, realizată din taste reciclate.

Să ne amintim să prețuim și să protejăm darurile pe care natura ni le oferă în mod gratuit și care fac posibilă viața pe Pământ: aer, apă, sol.

"Întotdeauna încercăm să găsim modalități creative prin care să transmitem mesajele noastre către public, iar de această dată am abordat reciclarea dintr-o perspectivă inversă, de la coadă la cap, adică pornind de la rezultatul reciclării – bijuterii - către produsul reciclat -tastaturi. METAMORFOZA este modul nostru de a pune reciclarea într-o altă lumină și de a arăta că reciclarea nu trebuie asociată cu gunoiul, cu ceva care arată sau miroase urât, ci înseamnă de fapt idei, responsabilitate, creativitate.",

"Cei care aleg să poarte bijuteriile din colecția METAMORFOZA, trebuie să aibă convingerea că fac un angajament de responsabilitate și că fiecare piesă este de fapt un statement: aleg să port un produs unicat realizat dintr-un deșeu reciclat, contribui astfel la economisirea consumului de resurse naturale necesar pentru realizarea unei bijuterii obișnuite și transmit un mesaj clar celor din jurul meu: îmi pasă de mine, de planetă, de viitor.",

De ce este atât de importantă reciclarea deșeurilor electrice?

Asociația Environ lansează- o campanie de conștientizare gândită sub forma unei colecții capsulă de bijuterii sustenabile realizate din argint și taste provenite din reciclarea tastaturilor de laptop.În contextul în care oamenii au tendința de a fi în general rezervați în ceea ce privește reciclarea, pentru că adesea nu este un proces transparent, proiectul METAMORFOZA s-a născut din dorința ENVIRON de a demistifica conceptul reciclării și a arăta concret cât de frumos și inedit pot fi reinventate obiectele vechi: de la electronice vechi la bijuterii.METAMORFOZA nu este însă o campanie despre bijuterii, ci o poveste despre magia transformării lucrurilor vechi în lucruri noi și despre frumusețea reinventării.METAMORFOZA este un memento pentru fiecare dintre noi:Fiecare dintre aceste elemente ale mediului înconjurător se regăsesc în cuvintele exprimate de cele 6 tipuri de bijuterii realizate din argint și taste provenite din reciclarea deșeurilor electrice care alcătuiesc colecția în ediție limitată METAMORFOZA.a declarat Roxana Puia, director de marketing Environ.Sustenabilitatea și designul s-au întâlnit în mințile creative ale celor care au făcut posibil acest proiect:Ioana Pascal, fondatoarea brandului de bijuterii Obsidian, este cea care a transpus viziunea Environ într-o colecție de bijuterii premium, unică în România.Povestea campaniei este exprimată vizual cu ajutorul echipei de entuziaști iubitori ai naturii, formată din Ana Maria Bucura, model internațional și Dacian Foldi (The Storyalist), cu sprijinul stilistului Adrian Perjovschi (Jovsky Studio), au realizat o serie de fotografii de senzație care ne îndeamnă să ne luăm un moment de pauză (take a moment) și să devenim mai conștienți de impactul ecologic al acțiunilor noastre și să ne schimbăm mindsetul în ceea ce privește viața pe această planetă.a mai declarat Roxana PuiaBijuteriile din colecția METAMORFOZA pot fi comandate aici: https://www.obsidian.ro/colectie/metamorfoza/ . Profitul obținut din vânzări va fi donat către Asociația Magic Wings.În era tehnologiei, reînnoirea accelerată a bunurilor de folosință îndelungată în parte determinată de obsolescența programată de producători, în parte de nevoia de a fi mereu în trend, contribuie semnificativ la exploatarea resurselor neregenerabile ale planetei. Deșeurile de echipamente electrice și electronice reprezintă fluxul de deșeuri cu cea mai rapidă creștere la nivel mondial. În 2019, în lume, s-au generat peste 53 milioane de tone de DEEE și doar 17% din această cantitate au fost colectate și reciclate corespunzător.Prin reciclarea deșeurilor electrice se reduce consumul de materii prime necesare fabricării de produse noi și totodată se diminuează impactul negativ asupra mediului înconjurător și sănătății umane pe care gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor îl poate avea din cauza conținutului de substanțe și gaze periculoase.Aproximativ 85% dintr-un deșeu electric poate fi recuperat prin reciclare, fracțiile rezultate fiind refolosite în industrie ca materii prime secundare pentru fabricarea altor produse.***, una dintre primele organizații colective de transfer responsabilitate din România, împlinește anul acesta 15 ani de activitate, timp în care a gestionat peste 150.000 tone de DEEE (deșeuri de echipamente electrice și electronice).În calitate de promotor al economiei circulare în țara noastră, Environ își propune să contribuie la un mediu mai curat nu doar prin perfecționarea unui sistem de gestionare responsabilă a DEEE, ci și prin implementarea de proiecte și campanii care încurajează schimbarea obiceiurilor privind colectarea selectivă și adoptarea unui stil de viață sustenabil.