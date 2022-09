Îngroziți de facturi, românii vor panouri fotovoltaice la bloc: "Să fie montate deasupra geamurilor și pe plafonul balconului"

Facturile mari la energia alectrica reprezinta unul dintre subiectele fierbinti ale acestei perioade, dupa ce sute de romani s-au trezit ca au de achitat sume uriase.

Romanii sunt ingrijorati de costurile pe care ar putea sa le aduca sezonul rece, cand apar cheltuieli suplimentare cu incalzirea.O parte dintre cei care locuiesc la casa si-au montat panouri fotovoltaice, iar solutia este de interes si pentru cei care locuiesc la bloc.Este si cazul unui roman care vrea sa-si monteze individual astfel de panouri si care cere parerea pe un grup de Facebook dedicat."M-ar interesa sa pun panouri la un apartament! Stau la etajul 4 din 4 si vreau sa fie montate deasupra geamurilor si pe plafonul balconului sau doar deasupra balconului,are undeva la 4m lungime.Ma intereseaza sa nu cer aprobare vecinilor (nu le cer voie sa fac ceva la mine in casa) ce idei aveti si un pret! Nu sunt un mare cunoscator, dar m-ar interesa!", a scris acesta pe grupul AFM: Casa verde - Fotovoltaice, de pe Facebook.E nevoie de aprobarea vecinilorIn comentarii, parerile sunt impartite, insa cei mai multi sunt de parere ca demersul implica acordul vecinilor."Tot ai nevoie de aprobarea vecinilor, asociatiei si autorizatie de la primarie. Iti recomand sa te consulti cu jurist care cunoaste legislatia in privinta regimului locativ. Si eu stau la bloc si aveam acelasi plan. E greu cu cei incuiati la minte.""Nu ai nevoie de autorizatie primarie pentru panouri. Dar mai bine vorbeste cu vecinii sa pui sus si impartiti suprafata in cota parte. Va puneti pe rand care are posibilitati. Intelegeti-va intre voi, nu mai fiti rai, ca d-aia e tara asta in situatia asta.""Daca in momentul cand ati facut acoperisul l-ati facut cu autorizatie si cu semnaturile vecinilor ca nu au pretentii la pod si acoperis dupa ce a fost executat, nu i-ati facut receptia? Ar trebui sa fie al dumneavoastra.""Din pacate cred ca multa lume din cei ce v-au raspuns au crezut ca e vorba de acoperisul blocului. Poate daca ati face o poza din strada cu balconul si acoperisul ne-am putea da mai bine cu parerea. In principiu nu cred ca ati putea avea probleme daca nu face umbra nimanui. Desigur, trebuie prins cu maxim simt de raspundere, personal nici nu stiu daca as avea curaj. Dar cred ca se poate fixa bine pana la urma.""Din pacate nu aveti voie ...citeste mai departe despre " Ingroziti de facturi, romanii vor panouri fotovoltaice la bloc: "Sa fie montate deasupra geamurilor si pe plafonul balconului" " pe Ziare.com