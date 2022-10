În cât timp se recuperează investiția în panouri fotovoltaice. "Ai plătit curentul în avans 10 ani"

Prețurile tot mai mari la energie electrică i-au determinat pe mulți români să caute surse alternative care să le aducă cheltuieli mai mici.

Unii au montat deja panouri fotovoltaice, iar alții sunt interesați de subiect și documentează ce cheltuieli implică.Este cazul unei românce care vrea să afle în cât timp se amortizează, de fapt, investiția, după cum a întrebat pe Facebook."Până la urmă cam în cât timp credeți că se poate recupera investiția?", a scris aceasta pe grupul AFM: casa verde - fotovoltaice."Nu cred că o să îmi scot investiția vreodată"Cei mai mulți dintre cei care i-au răspuns sunt de părere că, în realitate, investiția nu se recuperează, în timp ce alții sunt mai optimiști."Ca să calculați amortizarea trebuie să luați în calcul mai multe lucruri: cât vă costă sistemul fotovoltaic, veți avea sau nu acumulatori, veți deveni sau nu prosumator, câți kwh veți consuma direct din el (ziua) câți kwh veți consuma din rețea (noaptea) aveți și încălzirea pe curent, sau va gândiți să treceți încălzirea pe curent?""Cam în 20 de ani.""Eu consum în jur de 1000 kwh pe an, la prețul actual de 0.68.. 680 lei + TVA. Dacă plătești prin casa verde 3000 lei + TVA, grosso modo 5 ani.""La 1000kw / an, nu are rost nici un fel de sistem. Acum că AFM finanțează 3kw - e mult prea mare sistemul pentru consumul pe care îl aveți.""Ca și prosumator, poate în 10 ani la prețul actual și cu o mare condiție, în acești 10 ani nu vei fi nevoit să investești nimic în sistem, dacă prețul curentului va scădea, atunci 12 ani, cu alte cuvinte nu se merită investiția, cu tot tamtamul ăsta nu se merită.""Pentru cei care cred că investiția se recuperează în totalitate le dau o veste proastă, investiția în fotovoltaice, mai ales în cele de dimensiuni mici pină în 5 kw, foarte greu cele peste 15 kw undeva la 12-15 ani. Puteți să faceți ce calcule vreți, aceste investiții sunt ca toate investițiile în mașini, în tot ce vreți, depinde de multe cauze, scopul fotovoltaicelor este să fii independent, să nu fii la mila nimănui, acesta trebuie luat în calcul, nu când îmi scot investiția.Părerea mea proprie de lucrător în branșă, montator de sisteme fotovoltaice, este că nu o să ne scoatem banii niciodată, eu personal îmi montez aproape 16 kw cu structura de la q cells cu panouri de la q cells full black 385 w, cu un ...citeste mai departe despre " În cât timp se recuperează investiția în panouri fotovoltaice. "Ai plătit curentul în avans 10 ani" " pe Ziare.com