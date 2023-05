Grup de austrieci, off-road cu zeci de mașini și elicopter în pădurile Bistriței. În Austria, astfel de distracții sunt interzise în zonele protejate

Mai mulți amatori de excursii off-road din Austria au ajuns în Bistrița-Năsăud, unde sunt organizate excursii extinse în pădurile din județ.

Informațiile arată că grupul vine în România an de an pentru astfel de excursii care sunt interzise în zonele protejate din Austria, Elveția sau Germania.În jur de 50 de mașini de teren modificate și echipate pentru off-road au acaparat zona Lac Sigmir zilele acestea. Posesorii lor sunt cazați la un hotel din zonă, unde a putut fi văzut inclusiv un elicopter, probabil pus la dispoziție grupului de amatori de senzații tari.Este vorba despre un grup de austrieci, care, pare-se, vin an de an în România pentru a face excursii în munți. Grupul ar intenționa să ajungă astăzi în Munții Rodnei prin zona Telciu.Legislația în vigoare limitează însă destul de serios accesul cu mașinile de teren în păduri și pe pajiști și mai ales în parcurile naționale. Accesul off-road și enduro este interzis în ariile naturale protejate, pedepsindu-se cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei potrivit legislației în vigoare, scrie bistriteanul.ro.