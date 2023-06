Poluare masivă pe Dunăre. 35 de tone de produse petroliere s-au scurs de la o navă sub pavilion bulgăresc

35 de tone s-au scurs în Dunăre de la o navă sub pavilion bulgăresc FOTO news.ro

Administraţia Naţională ”Apele Române” (ANAR) anunţă că 35 de tone de petrol s-au scurs în Dunăre, de la o navă sub pavilion bulgăresc, pe cursul principal al Dunării, lângă Cělarevo (Serbia), timpii estimaţi pentru propagarea poluării fiind de 24-30 ore până la intrarea în ţară.

”35 de tone de produse petroliere s-au scurs de la o navă sub pavlion bulgăresc pe cursul principal al Dunării, lângă Cělarevo (Serbia), la o altitudine de 1287 de metri. Această informaţie a fost primită de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Administraţia Naţională „Apele Române” – Departamentul Situaţii de Urgenţă, prin intermediul secretarului pentru ape de frontieră în cadrul Acordului bilateral România-Serbia, în după-amiaza zilei de 20 iunie a.c.. Timpii estimaţi de specialiştii noştri pentru propagarea poluării sunt de cca 24-30 ore până la intrarea în ţară. Ţinând cont de cantitatea de poluant declarată, lungimea undei de poluare va fi pe o distanţă de cca 70-100 km în condiţiile de non-intervenţie, în aval de zona producerii evenimentului”, transmite miercuri Administraţia Naţională ”Apele Române”.În acest moment, partea sârbă acţionează prin echipele competente Vode Vojvodine (inspecţia apelor provinciale, laboratorul acreditat etc.) împreună cu armata sârbă, în vederea protejării Belgradului de posibile efectele ale poluării accidentale produse. Astfel, a fost identificată o locaţie adecvată unde s-a montat un baraj plutitor de protecţie, în acest moment, pata de petrol fiind izolată.Din dispoziţia conducerii ANAR, respectiv a directorului general, ing. Sorin Lucaci, echipele Administraţiei Bazinale de Apă (ABA) Banat au început încă de marţi seară monitorizarea (vizuală) a apelor Dunării, în secţiunea Baziaş.”Întrucât lăţimea Dunării în zona unde se estimează că va intra unda de poluare nu permite amplasarea unui baraj plutitor absorbant, formaţia de intervenţie de la Apele Române (ABA) Banat- Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Caraş-Severineste pregătită să acţioneze cu material tip spill sorb care va fi răspândit din bărci cu motor. Intervenţia de depoluare, ca şi prelevarea probelor de apă, vor fi realizate de către echipele noastre doar în eventualitatea în care unda de poluare va ajunge în România, respectiv se vor observa irizaţii petroliere”, precizează ANAR. ...citeste mai departe despre " Poluare masivă pe Dunăre. 35 de tone de produse petroliere s-au scurs de la o navă sub pavilion bulgăresc " pe Ziare.com