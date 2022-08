Un savant britanic trage un semnal de alarmă: Copii născuți în 2020 sunt sortiți unui scenariu groaznic

Bill McGuire, profesor la University College din Londra, care a publicat recent o carte intitulată ”Pământul casa fierbinte”, trage un semnal de alarmă pentru întreaga lume, spunând că am ignorat de prea multă vreme avertismentele privind încălzirea Pământului. Acum vom plăti prețul, iar catastrofele vor fi lovi în viitor cu putere globul, iar ”copii născuți în 2020 se vor confrunta cu o lume ostilă” din punct de vedere climatic, necunoscută bunicilor noștri.

Valurile de căldură au devenit furibunde de curând în Marea Britanie, unde s-a înregistrat o temperatură record de 41 de grade Celsius la Londra, neobișnuită pentru capitala țării, potrivit The Guardian."Și acesta este doar începutul", insistă profesorul McGuyire, expert în geofizică și climă de la Universitatea College din Londra. El spune în cartea sa, că "am ignorat prea multă vreme avertismentele oamenilor de știință explicite conform cărora emisiile de carbon în creștere încălzesc periculos Pământul".Omenirea va plăti prețul pentru ignoranța noastră sub formă de furtuni, uragane, inundații, secete extreme și valuri de căldură ucigașe, care vor depăși cu ușurință valorile deja mari din prezent.Punctul culminant sau apogeul încălzirii globale, spune profesorul, este că acum nu mai există nicio șansă ca noi să evităm așa ceva, o climă periculoasă și omniprezentă. Am depășit punctul fără de întoarcere al schimbărilor climatice și ne putem aștepta la un viitor în care valuri de căldură letale de peste 50 de grade Celsius vor fi comune la tropice."Un copil născut în 2020 se va confrunta cu o lume mult mai ostilă decât au făcut-o bunicii săi", a spus McGuire.Profesorul a terminat cartea sa "Hothouse Earth" la sfârșitul anului 2021. "Cunosc o mulțime de oameni care lucrează în știința climei, care spun un lucru în public și altceva foarte diferit în privat.Eu numesc aceasta liniște climatică și cred că ea nu face decât să înrăutățească lucrurile. Se dovedește că, clima se schimbă în rău mult mai repede decât se prevedea în modelele climatice timpurii. Este ceva la care nu ne-am așteptat".