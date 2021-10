Suma uriașă investită în combaterea schimbărilor climatice. Oamenii de știință: „Pământul avansează rapid către o catastrofă climatică”

Companiile de tehnologie implicate în combaterea schimbărilor climatice au atras în acest an finanţări cumulate record de 32 de miliarde de dolari, relatează CNBC.

Banii atraşi de la începutul acestui an în acest sector au depăşit deja suma acumulată în 2020, potrivit unui raport realizat de firma de analiză Dealroom şi agenţia de promovare London & Partners.În acelaşi timp, investiiile în tehnologia de combatere a schimbărilor climatice au crescut de patru ori începând din 2016, când investitorii au susţinut startupurile din sector cu numai 6,6 miliarde de dolari.Creşterea investiţiilor are loc în condiţiile în care investitorii apreciză potenţialul unor astfel de startupuri.Luni, directorul general al fondului de investiţii Blackrock, Larry Fink, a spus că anticipează că următorul startup de 1.000 de miliarde de doalri va fi în tehnologia combaterii schimbărilro climatice.Bill Gates a spus la rîndul său, săptămâna trecută, că următoarele 8-10 companii de tipul Tesla vor fi create în acest sector.Între 2016 şi 2021, start-up-urile de tehnologie climatică din SUA au strâns cele mai multe finanţări, urmate de echivalentele lor din China, Suedia şi Regatul Unit.Europa este regiunea cu cea mai rapidă creştere la nivel global pentru tehnologiile climatice, potrivit raportului, care analizează companiile de tehnologie care lucrează pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră sau pentru a aborda impactul schimbărilor climatice.Investiţiile europene de capital de risc în startupurile din domeniul tehnologiei climatice sunt de şapte ori mai mari în acest an decât în ​​2016, cu o creştere de la 1,1 miliarde de dolari la 8 miliarde de dolari, se arată în raport.Cu excepţia Bay Area din California, Londra găzduieşte cea mai mare concentraţie de startupuri în domeniul tehnologiei climatice, potrivit raportului.Un număr de 416 start-up-uri în domeniul tehnologiei climatice au fost create de la Acordul de la Paris privind schimbările climatice – un pact global încheiat la COP21 în 2015, când aproape 200 de naţiuni s-au angajat să evite cele mai grave efecte ale schimbărilor climatice.Potrivit raportului, startupurile din domeniul tehnologiei climatice din Londra sunt evaluate în mod colectiv la 28 de miliarde de dolari.Operatorul motorului de căutare Ecosia, care îşi foloseşte veniturile din reclame pentru a planta copaci, a ...citeste mai departe despre " Suma uriașă investită în combaterea schimbărilor climatice. Oamenii de știință: „Pământul avansează rapid către o catastrofă climatică” " pe Ziare.com