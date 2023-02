Un fenomen va lovi lumea catastrofal: Vor fi fi afectați 240 de milioane de oameni de pe tot globul VIDEO

Schimbările climatice afectează tot Pământul din cauza activității oamenilor, a sporirii emisiilor de carbon și a încălzirii globale. S-a constatat că dezastrele s-au produs peste tot, iar acum noi cercetări efectuate de oamenii de știință din Țările de Jos arată că impactul creșterii nivelului mării a fost ”subestimat” până acum, iar în viitor el va afecta 240 de milioane de oameni.

Creșterea nivelului mării ar putea acoperi de două ori mai mult pământ decât se credea anterior până la sfârșitul secolului, a arătat un nou studiu efectuat de cercetătorii de la firma Data, potrivit Euronews.Pe măsură ce calotele glaciare și ghețarii se topesc, oceanele noastre se ridică. Modelele actuale prevăd că cele mai răspândite inundații și eroziuni de coastă vor avea loc după ce nivelul mării va crește cu câțiva metri - un scenariu aparent îndepărtat.Fenomen misterios în Hawaii: Zeci de coloane uriașe de lumină de la pământ la cer în noapte VIDEODar noi cercetări îngrijorătoare arată că de două ori mai mult pământ decât se credea anterior ar putea fi sub apă după unu până la doi metri de creștere a nivelului mării.„În multe regiuni, timpul disponibil pentru pregătirea pentru expunerea crescută la inundații poate fi considerabil mai mic decât se presupunea până în prezent", au spus cercetătorii.Aproximativ 110 milioane de oameni trăiesc în prezent pe terenuri sub nivelul mării, adesea protejate de ziduri și alte apărări de coastă. Însă la doi metri de creștere a nivelului mării, acest număr va crește cu 240 de milioane de oameni, estimează studiul.Zonele sub nivelul mareelor sunt extrem de vulnerabile la inundații devastatoare. Experții de la firma de cercetare Data din Țările de Jos au vrut să vadă cât de departe sunt cu adevărat unele comunități deasupra nivelului mării.Folosind măsurători de înaltă rezoluție de la satelitul lider ICESat-2 al NASA, ei au stabilit că cea mai mare parte a coastei este de fapt mult mai mică decât se estimase anterior.Incident misterios din Marea Britanie investigat: Un OZN gata să se ciocnească cu un avion militar VIDEONoi cercetări îngrijorătoare arată că de două ori mai mult pământ decât se credea anterior ar putea fi sub apă după unu până la doi metri de creștere a nivelului mării.