În 2023 se împlinesc 40 de ani de la vânzarea primului telefon mobil. Acesta se numea Motorola DynaTAC 800 X și a venit ca un rezultat al unor eforturi de câteva decenii pentru a face telefonia mobilă accesibilă și oamenilor de rând. Costurile de cercetare s-au ridicat la peste 100 de milioane de dolari, însă au schimbat modul în care oamenii au putut să comunice.

Anii '90 au adus o revoluție în telecomunicațiile mobile

A treia generație a fost lansată după anul 2000

Cei mai mulți oameni își verifică telefonul imediat cum se trezesc dimineața

Țări ca Japonia, SUA, Danemarca, Finlanda, Norvegia și Suedia au fost printre pionierii telecomunicației mobile, pornind de la sistemele folosite în al Doilea Război Mondial. Primul sistem analog s-a numit Advanced Mobile Phone Service (AMPS) și a fost lansat în 1984, an în care a fost creat și primul telefon mobil care putea face trecerea de la o arie celulară la alta, cu denumirea Bell Labs.Dezvoltările apărute spre finalul anilor '80 sunt semnificative, telefoanele mobile începeau să aibă dimensiuni mai mici, iar aria lor de acoperire să se mărească. Până în 1987, numărul de abonați americani trecea astfel de 1 milion.Transmisia era efectuată în acele vremuri în sistem analog, astfel că apăreau interferențe legate de electricitatea statică și de zgomot. Se foloseau sisteme ca NMT, AMPS, TACS, RTMI, C-Net și Radiocom 2000, care au primit ulterior denumirea de generația 1 (1G).În anii '90 a fost lansată a doua generație (2G), bazată pe sisteme GSM (Global System for Mobile Communication). Marea schimbare a fost trecerea la o transmisie realizată în mod digital. Astfel au dispărut interferențele, iar conectarea la rețea a devenit mult mai rapidă. Și telefoanele au scăzut în dimensiuni și greutate. De altfel, greutatea standard a devenit între 100 și 200 de grame. Popularitatea lor a fost în creștere, prețurile erau mai mici, astfel că tot mai mulți oameni beneficiau de telefoane mobile.A doua generație a venit însă și cu alte facilități: mesajele SMS au fost introduse în 1993, accesul la fișierele multimedia și posibilitatea descărcărilor tonurilor de apel, realizarea de plăți comerciale pentru utilități și introducerea Internetului prin i-Mode în 1999.Începând cu 2001 s-a introdus sistemul 3G , iar până la finalul anului 2007 erau nu mai puțin de 200 de milioane de abonați la nivel mondial. Telefoanele mobile lansate în această perioadă se puteau conecta inclusiv la un calculator prin intermediul USB și aveau acces la Internet. În plus, beneficiau și de Wi-Fi.Pe fondul dezvoltărilor tehnologice a fost nevoie de o rețea mult mai rapidă, denumită 4G. Aceasta era de 10 ori mai rapidă decât 3G, iar îmbunătățirile au fost semnificative. Conexiunile au devenit mult mai rapide, mai clare și mai precise. Tot în acea perioadă Internetul pe dispozitivele mobile a devenit mult mai accesibil tuturor, iar viteza mai mare a dus la popularitatea magazinelor cu aplicații și jocuri. Din 2019 a început trecerea la tehnologia 5G , care permite viteze de date de până la 1 GB pe secundă și reduce latența la câteva milisecunde.Un studiu realizat în România a arătat că imediat după ce se trezesc, primul lucru pe care oamenii îl fac este să își verifice telefonul mobil. 81% dintre respondenți au spus că își iau telefonul mobil cu ei și la toaletă, în timp ce 61% au recunoscut că obișnuiesc să le trimită mesaje și persoanelor care se află sub același acoperiș.Telefoanele mobile fac parte din ce în ce mai mult din viețile noastre. Oamenii le folosesc pentru a citi cele mai noi știri, pentru a plăti facturi, pentru a face cumpărături online ori pentru a păstra legătura cu cei dragi. De asemenea, pe fondul dezvoltărilor tehnologice tot mai mulți oameni se și distrează cu ajutorul telefoanelor mobile. Printre cele mai populare hobbyuri sunt accesarea unor platforme ca YouTube, TikTok ori Netflix, urmărirea anumitor evenimente sportive live dar și platformele de jocuri video, jocuri de casino sau pariuri online . Datorită dezvoltărilor din ultimii ani, oamenii pot să vizioneze acum de pe mobil meciuri live și să parieze în timp real.