Care sunt optiunile disponibile pentru reincarcarea cartelei Telekom

Telefonul mobil este o realitate prezenta in cele mai diverse medii sociale. Din capitala pana in ultimul catun in care exista semnal GSM poti ramane conectat cu servicii de date si voce. Ramane sa alegi ce tip de telefonie folosesti. Din diverse motive, in anumite contexte, multi utilizatori aleg cartela Pre Pay. Iata situatiile in care cartela este mai avantajoasa si principalele modalitati de reincarcare Telekom

De ce sa alegi cartela reincarcabila

Costuri mai mici

Flexibilitate

Fara surprize la final de luna

Modalitati de reincarcare

Din aplicatia dedicata

Din contul de utilizator

Online

Interesul romanilor pentru serviciile de telefonie mobila si internet pe baza de cartela reincarcabila se vad in primul rand din oferta bogata a marilor furnizori din piata. Iata cateva dintre beneficiile care recomanda utilizarea cartelei Pre Pay:In prezent aproape ca nu mai exista diferente intre tarifele pentru abonament contractat si cartela reincarcabila. Extraoptiunile la cartela iti ofera aceleasi beneficii pe care le are un abonat. Principiul este aproape acelasi: pentru o suma fixa cu care trebuie sa alimentezi lunar cartela activezi o extraoptiune si ai servicii de voce si date atat in tara, cat si in Roaming. Practic, in loc sa platesti lunar o factura, incarci o cartela.Abonamentele inseamna servicii contractate pe o perioada mai lunga de timp. Daca exista si alte clauze cum ar fi achizitia unui telefon, reduceri la factura sau altele, poti fi captiv in acel abonament pana la 24 de luni. Cu cartela reincarcabila nu exista limite. Incarci cand vrei si schimbi extraoptiunile, adica planul tarifar, de cate ori doresti, in doar cateva minute. Daca din orice motiv decizi ca nu vei mai folosi acel numar o perioada, costurile devin 0.Desi cele mai multe abonamente de voce au incluse minute nelimitate, exista si surprize neplacute la achitarea facturii de telefonie mobila. Acestea se constata in special in perioada vacantelor, a concediilor sau a vizitelor in strainatate, cand folosesti serviciile de Roaming. Daca in interiorul Comunitatii Europene lucrurile au fost reglementate prin plafonarea tarifelor, in momentul in care parasesti spatiul comunitar costurile sunt foarte mari, in special pentru internet. Unii utilizatori au activat datele mobile doar pentru a se orienta intr-un oras non-EU, iar la intoarcere au avut surpriza neplacuta ca factura la telefon sa fie mai mare si cu cateva zeci de euro. Riscurile sunt la fel de mari chiar si in tara, in zonele de granita cu Serbia si Ucraina, unde, desi te afli in Romania, poti fi taxat pentru convorbiri si trafic de date mobile la tarife internationale. Toate aceste cazuri pot fi prevenite daca folosesti o cartela reincarcabila exclusiv pentru vizitile in afara tarii. Iti pastrezi numarul si reincarci cartela doar atunci cand ai nevoie de acest tip de servicii.Iata care sunt principalele metode de reincarcare a unei cartele de telefonie mobila:Fiecare furnizor de servicii de telefonie a dezvoltat o aplicatie dedicata, disponibila gratuit din Google Play sau App Store. Descarci aplicatia, te loghezi si ai posiblitatea de a incarca orice cartela din meniu, folosind plata cu cardul. Totul este 100% sigur si dureaza cateva zeci de secunde.La fel de simpla este si incarcarea din contul de utilizator accesat de pe laptop sau computer. Intri pe site-ul furnizorului, in cazul de fata Telekom si urmezi pasii din butonul de reincarcare a cartelei. Este la fel de sigur si rapid. Indata ce plata cu cardul este confirmata, creditul ajunge la valoarea incarcata.Pentru a veni in intampinarea utilizatorilor de telefonie mobila cu cartela reincarcabila au fost dezvoltate o serie de site-uri care au doar acest serviciu. Daca site-urile marilor companii pun mare accent pe reclama si sunt incarcate cu o multime de butoane printre care trebuie sa navighezi, aceste interfete sunt dedicate exclusiv reincarcarii cartelei. Accesezi, alegi producatorul, introduci numarul de telefon si suma pe care doresti sa o reincarci, platesti cu cardul in siguranta si ai din nou credit si valabilitate pe cartela.Datorita libertatii pe care ti-o ofera si costurilor mici, utilizarea cartelei reincarcabile pentru serviciile de telefonie mobila este o optiune ce merita luata in calcul. In doar cateva minute, oriunde te-ai afla, poti incarca creditul unei cartele pe care o folosesti personal sau pentru un alt utilizator.