Homefile facilitează zilnic munca a mii de asociații de proprietari. Care sunt avantajele aplicației prezente în peste 30 de orașe

Administratorii de bloc din România au găsit un ajutor de nădejde în Homefile, aplicația utilizată deja în peste 30 de orașe de mai bine de 130.000 de apartamente și 3.000 de asociații de proprietari. Rolul său este de a simplifica activitatea administratorilor, dar și de a-i ajuta pe locatari să țină evidența încasărilor. Întregul proces se realizează digital folosind un laptop, o tabletă sau un telefon.

Vizualizează situația la zi a încasărilor direct din telefon

Imprimă pe loc chitanța, iar încasarea se înregistrează automat în sistem

Situația apartamentului la zi, cu un singur click în aplicație

Liste de cheltuieli configurabile, simplu de ajustat de administratori

Tranziția de la metoda clasică de emitere a facturilor la aplicație se face gradual, astfel că indiferent de vârstă sau experiență gestionarea apartamentelor se realizează simplu și rapid, procesul fiind sprijinit de consultanțli Homefile. Totodată, aplicația poate fi testată timp de o lună în mod gratuit astfel încât administratorul să decidă dacă este utilă sau nu asociației de proprietari.Homefile face parte dintr-un grup internațional de companii care propune soluții software asociațiilor de proprietari, ceea ce oferă siguranță datelor furnizate, împreună cu garanția dezvoltării companiei. Astfel, datele fiecărui administrator și locatar sunt salvate în propriile servere. În plus, experiența internațională și serviciile suplimentare oferite îi vor ține la curent pe administratori și locatari cu toate actualizările importante din domeniu.Atât administratorii, cât și locatarii au parte de avantaje multiple la utilizarea aplicației Homefile. Administratorii au la dispoziție toate informațiile legate de apartamente și pot vizualiza situația la zi a încasărilor direct din laptop, telefon sau tabletă. Totodată, încasarea banilor se poate realiza foarte ușor, din telefonul mobil sau de pe laptop, apăsând un singur buton.De asemenea, în cadrul abonamentului complet administratorii beneficiază de o imprimantă mobilă, cu hârtie termică, pentru emiterea chitanțelor. Imprimanta va emite chitanța care va fi înregistrată automat în registre și scăzută din restanțe, fiind eliminate eternele suspiciuni de evidență și calculare, în timp ce cheltuielile vor fi explicate extrem de simplu în cont. În plus, chitanțele rămân înregistrate în server-ul aplicației, iar locatarul poate urmări când s-a realizat încasarea în aplicație.Locatarii, în schimb, au posibilitatea să efectueze plățile direct de pe telefon, să vizualizeze situația la zi a apartamentului cu un singur click (fără a adresa întrebări suplimentare administratorului), dar și să urmărească informații despre apartament folosind codul de pe chitanță sau codul furnizat de administrator, în timp ce datele pot fi accesate atât de proprietari, cât și de chiriași. Totodată, proprietarul are posibilitatea să urmărească situația plăților și este notificat atunci când chiriașul nu achită cheltuielile.Peste 17.000 de locatari au ales să plătească cu cardul în aplicația Homefile. Această metodă de plată este mai avantajoasă fiindcă tranzacția va fi operată automat în documentele contabile ale asociației de proprietari, iar debitul este scăzut imediat. Homefile mai dispune și de o o funcție specială care îi amintește locatarului printr-un email să achite factura curentă, evitând plățile restante.Nu în ultimul rând, tranziția la întocmirea listelor de cheltuieli în Homefile se face într-un mod simplificat. Listele de cheltuieli sunt configurabile și pot avea aceleași coloane cu cele vechi, astfel locatarilor le va fi foarte ușor să se acomodeze cu aplicația și noul mod de lucru.Homefile pune la dispoziția asociațiilor de proprietari trei tipuri de abonamente: Pachetul Gratuit, Pachetul Complet și Pachetul Complet Business, în funcție de numărul de apartamente gestionate și nevoile asociației.Află mai multe detalii despre aplicație de la un consultant Homefile la numărul 0722.657.332 sau completând formularul de contact pe homefile.ro/contact