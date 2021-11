Samsung și Xiaomi domină în Europa, în ciuda vânzărilor în scădere și Huawei aproape că a dispărut

După sfârșitul trimestrului ies la iveală cifrele privind distribuția de telefoane mobile de către diferiții producători. Iar CounterPoint Research dezvăluie cifre foarte izbitoare pentru teritoriul european: Samsung și Xiaomi rămân în fruntea clasamentului vânzăilor, cu un Huawei care abia a obținut 0,5% din distribuția europeană.

Huawei a obținut doar 0,5% din vânzări în al treilea trimestru

Pandemia de coronavirus nu numai că a redus la minimum interacțiunile sociale, ci a redus și comerțul, în special cel cu produse care nu sunt considerate esențiale. Dacă rămânem la scopul nostru, mărcile de telefoane mobile și-au văzut cifrele de vânzări în scădere, o scădere agravată acum de lipsa de microprocesoare. Desigur, nu toți producătorii au fost afectați în același mod: deși masa principală nu s-a mișcat excesiv, există variații. Unele foarte îngrijorătoare.Vânzările de telefoane mobile în Europa au continuat să scadă în timpul celui de-al treilea trimestru, deși nu la fel de abrupt ca în perioada de vârf a pandemiei de Covid-19. Samsung și Xiaomi și-au păstrat primul și al doilea loc, urmate de Apple, care a reușit să-și crească vânzările față de trimestrul doi din 2021 (cele două companii asiatice au pierdut fiecare câte 6%). Și există o victimă deosebită: Huawei a obținut doar 0,5% din distribuția de smartphone-uri în Europa, conform cifrelor de la CounterPoint Research. Aceste date o lasă pe Huawei practic în afara pieței de telefonie mobilă.Cifrele nu trebuie considerate definitive, deoarece producătorii nu le raportează niciodată direct. Prin urmare, sunt întotdeauna cifre estimate și despre distribuția telefoanelor, nu vânzările în sine. În ciuda rezervelor logice cu privire la date, există o scădere a interesului pentru mărci precum Xiaomi. Și chiar opusul pentru producători precum OPPO și Realme care, conform CounterPoint Research, au acumulat o creștere de peste 100% de la an la an.Cifrele de distribuție pentru Realme sau Vivo, un alt brand cu o creștere mare de la an la an (238%), continuă să fie scăzute. Pe de altă parte, OPPO, căruia i se alătură deja OnePlus, a obținut 10,1% din distribuția europeană în ultimul trimestru. O cifră record care demonstrează pătrunderea progresivă a OPPO pe piața europeană.Dacă ne uităm la evoluția datelor lună de lună în cursul anului 2021, există o scădere a distribuției pentru Xiaomi, în timp ce Samsung și Apple inversează curba aproape ca într-o oglindă. Potrivit CounterPoint, Samsung Galaxy Z Flip 3 a fost mobilul care a ajutat marca coreeană în redresarea sa, respectiv cu iPhone 13 ca „driver” pentru Apple.Distribuția de telefonie mobilă în Europa a scăzut cu 1% în ultimul an, cu 4% mai puțin în trimestrul trei din 2021. Acum este momentul în care toți producătorii urmează să apese pe accelerație: al patrulea trimestru va reflecta campania de Crăciun, un adevărat termometru al vânzărilor.Așadar, Samsung rămâne lider al vânzărilor de telefoane în Europa , deși, la un moment dat, pe datele trimestriale, Xiaomi a avut o perioadă mai bună. Producătorul coreean deține 30,4% din piața europeană, în scădere față de același trimestru din 2020, când avea 35,8%. Xiaomi a avut o creștere de la 15,5% la 23,6%, iar Apple a crescut de la 17,6% la 22,1% de la trimestrul 3 din 2020 la trimestrul 3 din 2021.Samsung este lider mondial pe piața telefoanelor mobile încă din 2012, în mod neîntrerupt, de când a preluat prima poziție de la Nokia. Dacă în 2012, producătorul coreean avea o „felie” de 22% din piața mondială a telefoanelor mobile, în 2013 ajunsese la 24,6%, adică fiecare al patrulea telefon mobil din lume era un Samsung. În prezent, în ultimii ani, Samsung s-a stabilizat la circa 20% din procentul telefoanelor mobile vândute pe piața mondială, o medie mai scăzută decât cea din Europa