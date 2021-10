Succesorul fantasticului Xiaomi Redmi Note 10 va avea o schimbare foarte interesantă de procesor

Unul dintre cele mai bune telefoane mobile la prețuri accesibile care au fost lansate anul acesta în Europa este Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Un telefon „de buget” care oferă multe, cum ar fi un ecran uimitor și o cameră de înaltă rezoluție. Acum succesorul acestui mobil urmează să apară.

Un utilizator al rețelei sociale chineze Weibo a divulgat specificațiile ambelor modele din următoarea gamă: Xiaomi Redmi Note 11 și Note 11 Pro. Datorită acestei scurgeri de informații, am putut cunoaște detalii despre aceste două telefoane pe care le știam prea puțin până acum. Deși trebuie spus că nu știm sigur dacă această informație este adevărată, știm oficial că Xiaomi a anunțat că va lansa aceste telefoane la sfârșitul lunii octombrie.Potrivit scurgerii de informații, Redmi Note 11 (standard) va avea o cameră de 50MP și o cameră frontală de 16MP, precum și un ecran cu o rată de reîmprospătare de 120Hz, o baterie de 5.000mAh și o viteză de încărcare de 33W.În timp ce camerele și rata de reîmprospătare a ecranului sunt mai bune decât modelul standard din gama Redmi Note 10, specificațiile bateriei și încărcării sunt aceleași ca și la predecesorul.Pe de altă parte, se pare că chip-ul va fi MediaTek Dimensity 810, iar ecranul un LCD, ceea ce ar fi un „downgrade” în comparație cu AMOLED-ul pe care îl are Redmi Note 10.În ceea ce privește modelul de vârf al noii game, Redmi Note 11 Pro, caracteristicile filtrate sunt aproape identice cu cele pe care le-am văzut la predecesor, dar se pare că viteza de încărcare a fost îmbunătățită la 67W, iar difuzoarele vor fi livrate de JBL. Pe de altă parte, se pretinde, chip-ul va fi Dimensity 920.Este evident că aceste specificații sunt incomplete și este posibil să vedem și alte actualizări în noile mobile, ceea ce pare logic pentru că altfel ar fi prea asemănătoare cu mobilele anterioare.Un alt lucru pe care „filtratorul” l-a afirmat este că vor exista diferite variante, care ajung până la 8 GB RAM și 256 GB stocare, și s-a vorbit și despre prețuri, dar acestea fiind cele pe care telefoanele mobile din China le-ar avea probabil, și se schimbă mereu foarte mult atunci când terminalele sunt lansate la nivel global, așa că este inutil să te ghidezi după aceste costuri. Oricum ar fi, cu siguranță prețurile sunt similare cu gama Redmi Note 10.Multă vreme, marea majoritate a telefoanelor mobile Xiaomi au fost echipate cu procesoare Qualcomm Snapdragon. Am avut procesoare low-end din seria 400 și 600 pentru telefoanele mai ieftine, seria 700 pentru gama medie și seria high-end 800 pentru terminalele premium.Dar în ultimul an s-a observat o schimbare majoră în piață. Chip-urile MediaTek, care până acum se aflau într-o selecție redusă de telefoane mobile low-end, au început să capete importanță și astăzi găsim procesoare de la această companie în mult mai multe telefoane.Telefoanele mobile Redmi Note sunt un exemplu excelent în acest sens. Xiaomi Redmi Note 10 și 10 Pro au prezentat Snapdragon 678 și, respectiv, 732G, dar această nouă scurgere de informații a susținut că modelele succesoare vor avea chip-uri MediaTek. Același lucru s-a întâmplat și cu gama emblematică a companiei din acest an: modelele gamei Xiaomi Mi 11 lansate la începutul lui 2021 prezentau procesoare Snapdragon, în timp ce cel mai nou membru al familiei, Xiaomi 11T, vine echipat cu MediaTek Dimensity 1200.Dar această schimbare care are loc cu problema procesoarelor mobile nu este doar un lucru caracteristic lui Xiaomi Redmi . OnePlus a lansat, de asemenea, OnePlus Nord cu un Snapdragon mai întâi, în timp ce succesorul, OnePlus Nord 2, are un Dimensity 1200 IA. Același lucru este valabil și pentru Vivo X60 Pro și Vivo X70 Pro și așa mai departe.Toate acestea arată clar că, în timp ce MediaTek a fost odată ca un secund care încerca să găsească o mică nișă pe o piață guvernată de Snapdragon, acest lucru pare să se schimbe.