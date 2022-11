Cum să evităm țepele de Black Friday. Poliția: ”Este recomandat să nu trimiteți banii în avans”

Promotiile din aceasta perioada la aproape toate serviciile si produsele ii atrag pe foarte multi romani. Politia spune ca cei care fac cumparaturi in mediul online pot fi usor de pacalit si face cateva recomandari.

Printre cele mai intalnite fraude online sunt vanzarile fictive, adica postarea de anunturi de vanzare online. In acest mod, ulterior convingerii cumparatorilor sa transfere sumele de bani solicitate, bunurile nu mai ajung la destinatie, nefiind livrate."Astfel, daca efectuati cumparaturi online, este recomandat sa nu trimiteti banii in avans. Folositi un serviciu cu plata ramburs (achitarea costurilor de catre destinatar la momentul livrarii bunului)", subliniaza Politia.De asemenea este important ca inainte de a face achizitii online, verificati cu atentie sursa de comercializare. "Cumparati bunuri din surse sigure, folosind site-uri de comert online pe care le cunoasteti sau pe care le-ati mai folosit si verificati recenziile comerciantului, inainte de a achizitiona produsul.De asemenea, pastrati intotdeauna documentele referitoare la platile pe care le-ati efectuat online", mai arata institutia de aplicare a legii.Atentie la escroci"Totodata, cumparatorii pot primi pe email mesaje care par a fi trimise de societati sau persoane de incredere, insa, in fapt, adresele de email ale expeditorilor sunt modificate, astfel incat sa para ca sunt legitime.Mare atentie la mail-urile care contin link/link-uri. In continutul email-urilor poate fi introdus unul sau mai multe link-uri spre o pagina falsa, iar in momentul in care se introduc date precum username si parola, acestea pot fi furate ori se poate instala malware (una dintre cele mai intalnite amenintari in mediul cibernetic).Atunci cand navigati pe internet de pe dispozitivul dumneavoastra, asigurati-va ca aceasta conexiune este securizata prin HTTPS - pictograma unui lacat aratand ca pagina accesata este securizata.Evitati sa transmiteti prin telefon sau alte dispozitive informatii referitoare la datele dumneavoastra bancare (numarul contului bancar, codul de securitate al cardului, PIN-ul cardului, parole de acces, seria sau IP-ul token-ului etc.), precum si date de identitate, cum ar fi: codul numeric personal, seria si numarul cartii de identitate.Evitati operatorii economici care nu afiseaza date de contact complete