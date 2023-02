Consecințele focarelor de gripă aviară. Cu cât se vor scumpi ouăle în România

Dupa ce au fost descoperite focare de gripa aviara la trei ferme avicole din Codlea, Brasov, circa 250.000 de pasari urmeaza sa fie eutanasiate. Mai mult, Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara se asteapta sa mai apara focare.

Aceste incidente se vor reflecta in preturile oualor de la raft. Asociatia Crescatorilor de Pasari de Carne si Oua avertizeaza ca urmeaza o majorare a preturilor oualor cu 10-15%, potrivit Realitatea.De asemenea, Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara a transmis ca aproximativ 50 de milioane de pasari au fost deja sacrificate in Europa din cauza gripei aviare. ...citeste mai departe despre " Consecintele focarelor de gripa aviara. Cu cat se vor scumpi ouale in Romania " pe Ziare.com