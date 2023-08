OMS cere o creștere drastică a prețului la tutun. Cât ar putea să coste un pachet cu țigări

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) solicită creșteri drastice ale prețurilor la tutun. Organizația spune că sunt costuri enorme în sistemul de sănătate din cauza fumatului și propune o sumă șocantă pentru un pachet de țigări.

Conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și Institutului German de Cercetare a Cancerului, prețul de vânzare al unui pachet de țigări în Germania ar trebui să fie în jur de 23 de euro, potrivit ziarului Bild, citat de ziarulromanesc.deDr. Rüdiger Krech, director pentru promovarea sănătății la OMS, estimează impactul economic al fumatului în Germania la 97 de miliarde de euro pe an. Aceasta include toate costurile suportate de companiile de asigurări de sănătate din cauza complicațiilor de sănătate care sunt direct atribuite fumatului.„Nu putem înțelege cu adevărat de ce politicienii din Germania sunt atât de lași în implementarea măsurilor de control al tutunului. De ce sunt atât de puțini nefumători în Germania. Ultimele creșteri de preț pentru țigări sunt sub rata inflației și în cele din urmă fac fumatul mai ieftin, nu mai scump", subliniază Krech.Pentru a contracara consumul mare de tutun din Germania și pentru a acoperi costurile suportate de fumători, OMS face apel la o creștere drastică a prețului pachetelor de țigări la aproape 23 de euro. Dar această cerere a OMS nu este cu totul nouă. Încă din 2021, directorul OMS Krech a susținut o creștere semnificativă a prețului în Germania pentru pachetele de țigări într-un interviu Spiegel. Argumentul său: „Numai în Germania, industria tutunului provoacă costuri de 97 de miliarde de euro pe an din cauza bolilor și a vieților pierdute". Potrivit lui Krech, ultima creștere a taxei pe tutun din Germania a fost în 2005.Un pachet de țigări de la renumiți producători de tutun costă în prezent între 8 și 9 euro.