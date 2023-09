Cu cât se vor scumpi carburanții toamna aceasta: “Prețurile de acum câteva luni nu reflectau situația reală”

Preţurile petrolului au urcat joi la cele mai ridicate nivele din acest an, deoarece aşteptările privind o ofertă mai strictă au depăşit îngrijorările legate de o creştere economică mai slabă şi de creşterea stocurilor de ţiţei din SUA.

Conform specialistului în energie Bogdan Berneagă, situația de față reprezintă de fapt o revenire la realitatea cererii și ofertei din piața din prezent. Furnizorii de petrol au scăzut producția, în mod special Arabia Saudită, pur și simplu pentru că au nevoie de peste 90 de dolari, dacă nu chiar 100 ca să-și echilibreze bugetul. Mai mult, având în vedere că stocurile încă nu satisfac cererea de pe piață, expertul se așteaptă ca prețurile barilului de petrol și, implicit, ale benzinei și motorinei la pompă, să continue în urcuș în această toamnă.Preţul ţiţeiului Brent a crescut cu 1,82 dolari, sau cu 1,98%, până la 93,70 dolari pe baril, după ce a atins 93,89 dolari, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2022. Cotaţia ţiţeiului american West Texas Intermediate (WTI) a câştigat 1,64 dolari, sau 1,85%, până la 90,16 dolari pe baril, încheind la peste 90 de dolari pe baril pentru prima dată din noiembrie.În 2022, OPEC+ (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol și aliații săi) a demarat un proces de restricționare a furnizărilor de petrol pentru a susține creșterea prețului petrolului. Anunțul recent al creșterii prețului la baril a survenit în urma anunțului Arabiei Saudite și Rusiei privind o reducere combinată a producției de 1,3 milioane de barili pe zi (bpd) până la sfârșitul anului 2023.Deși OPEC+ a decis să reducă producția cu 2,5 milioane bpd începând din acest an, aceasta a fost compensată până acum de producția mai mare din afara grupului, inclusiv din Statele Unite, Brazilia și Iran, conform analizei IEA.Cu toate acestea, IEA a emis o avertizare cu privire la trimestrul patru al acestui an, afirmând că pierderile de producție ale OPEC+ vor conduce la un deficit semnificativ în furnizare. Instituția estimează că lipsa reducerilor în primăvara anului viitor va duce la un surplus de petrol pe piață, chiar dacă stocurile vor fi reduse, ceea ce ar putea crește volatilitatea în contextul unei economii fragile.Mai mult, Agenţia Internaţională pentru Energie a declarat că reducerile extinse ale producţiei de petrol ale Arabiei Saudite şi Rusiei vor duce la un deficit pe piaţă în trimestrul al patrulea. Preţurile s-au retras pentru scurt timp, în urma unui raport din SUA referitor la stocuri, înainte de a-şi relua ascensiunea.Atât IEA cât și OPEC păstrează optimismul în ceea ce privește cererea de petrol din China pentru acest an, astfel că previziunile lor pentru cererea globală de petrol în 2023 și 2024 nu au suferit modificări semnificative.IEA estimează că cererea globală de petrol va crește cu 2,2 milioane bpd în acest an, în timp ce OPEC prognozează o creștere de 2,44 milioane bpd. Pentru anul viitor, IEA prevede o încetinire a creșterii cererii globale de petrol cu un milion bpd, în timp ce OPEC anticipează o creștere de 2,25 milioane bpd, conform Agerpres.Reflectarea realității din teren, după ce piața a fost condusă de speculații care au scăzut prețul țițeiuluiBogdan Berneagă, expert în energie, a sugerat că în ultimele luni în momentul în care prețul barilului de petrol s-a situat între 70 și 85 de dolari nu reflecta situația reală din piață, stocurile de țiței fiind mai mici acum decât în ultimii câțiva ani. În acest context există o cerere semnificativă, piața speculând diferența între cerere și ofertă pentru că în cele din urmă producția este mai scăzută – dacă cererea se situează undeva la 100 de milioane de barili pe zi, producția e ceva mai mică, iar stocurile au scăzut.”Ne așteptăm ca în următoarele câteva luni, în speță în toamna asta, prețul să continue să urce. E un fenomen normal pe piața petrolului, în sensul în care scăderea prețului petrolului până la 70 de dolari pe baril de acum câteva luni a fost rezultatul unor speculații financiare și situația de atunci nu reflecta realitatea din teren.”Ca să ne dăm seama dacă prețul petrolului va continua să crească, e de ajuns să privim faptul că oferta din prezent nu e destul de ridicată ca să satisfacă cererea, rezultând în faptul că prețul continuă să crească, a punctat expertul.La ce fel de creșteri ar trebui să ne așteptăm la pompă: Motorina este într-o situație mai delicată ca benzineÎn legătură cu perspectiva creșterii prețurilor carburanților, Berneagă a menționat că e important să privim componența acestui cost. ”Având în vedere că jumătate din prețul benzinei sau motorinei este acciză, o creștere de 10% a prețului petrolului ar însemna o creștere de 5% la pompă. Dar nu se întâmplă niciodată așa, astfel încât orice creștere a prețului țițeiului se va reflecta într-o creștere de 50-100%, adică dacă prețul barilului a crescut cu 10%, atunci și prețul la pompă va crește sigur cu 5-10%.În mod special există o problemă cu dieselul, care e obținut din anumite surse de petrol mai grele, cum ar fi Venezuela sau Rusia, iar atunci practic nu au fost făcute stocuri destul de bune în prima parte a anului și piața în momentul de față culege ceea ce seamănă.”Toate acestea vor avea și un efect asupra inflației. Nu sunt diferențe semnificative între SUA și restul lumii, însă diferența este că americanii produc majoritatea țițeiului intern, singurul factor acolo fiind costurile de transport. Pe de altă parte, Europa este mult mai dependentă de Arabia Saudită, o piață deosebit de competitivă, care e totodată și mai ușor de echilibrat când vine vorba de prețuri, a detaliat expertul....citeste mai departe despre " Cu cât se vor scumpi carburanții toamna aceasta: “Prețurile de acum câteva luni nu reflectau situația reală” " pe Ziare.com