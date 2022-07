Cât costă un plin de benzină după ieftinirea carburanților

OMV Petrom a redus cu 50 de bani preturile tuturor sortimentelor de benzina si motorina din statiile de alimentare Petrom si OMV din Romania, potrivit unui comunicat al companiei.

Beneficiari sunt clientii finali, persoane fizice si juridice, care achizitioneaza carburantii pentru consumul propriu. Reducerea a fost introdusa incepand cu 1 iulie, ora 00:00, pentru o perioada de trei luni. Pentru un plin de 50 de litri, soferii vor plati mai putin cu 25 de lei.Astfel, compania se conformeaza voluntar masurilor adoptate de Guvern pentru reducerea preturilor carburantilor.Reducerea va fi afisata pe totemuri, la intrarea in statiile de alimentare OMV si Petrom, si va fi reflectata pe bonul fiscal. La pompa, afisajul electronic va indica pretul carburantilor fara reducerea de 50 de bani.OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o productie anuala de titei si gaze la nivel de grup de aproximativ 47 milioane bep in 2021.OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu circa 35 miliarde de euro reprezentand taxe, impozite si dividende platite in perioada 2005 - 2021. In aceeasi perioada, compania a investit aproximativ 17 miliarde euro. ...citeste mai departe despre " Cat costa un plin de benzina dupa ieftinirea carburantilor " pe Ziare.com