Prețul petrolului își continuă scăderea fulminantă. Investitorii se tem de o recesiune globală

Preturile petrolului si-au extins miercuri scaderea, din cauza temerilor investitorilor ca economia globala va incetini si mai mult din cauza restrictiilor reinnoite din China pentru a combate Covid-19, transmite Reuters.

Contractele futures pentru titeiul Brent, cu livrare in octombrie, care urmeaza sa expire miercuri, au scazut cu 2,51 dolari, la 96,80 dolari pe baril, dupa pierderea de 5,78 de dolari de marti. Contractul mai activ pentru noiembrie a scazut cu 62 de centi, pana la 97,22 dolari pe baril.Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au scazut cu 44 de centi, sau 0,5%, pana la 91,20 dolari pe baril, dupa ce a scazut cu 5,37 dolari in sesiunea anterioara, din cauza temerilor legate de recesiune.Ambele contracte au scazut cu mai mult de 3% in tranzactiile anterioare."Slabiciunea care vine din China a jucat un rol semnificativ. Exista temeri de distrugere a cererii in Occident, deoarece ratele dobanzilor cresc si preocuparile legate de inflatie stapanesc economiile occidentale", a declarat Harry Altham, analist energetic pentru EMEA si Asia la StoneX Group din Londra.Comitetul Tehnic Comun al Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si aliatii sai, denumiti impreuna OPEC+, au declarat ca anticipeaza pentru acest an un excedent de petrol de 900.000 de barili pe zi (bpd), in crestere cu 100.000 de barili pe zi fata de prognoza din luna precedenta.Unii membri ai OPEC+ au cerut reduceri ale productiei. Grupul urmeaza sa se intalneasca pe 5 septembrie, pe fondul scaderii cererii din Asia, care a determinat Arabia Saudita sa-si reduca preturile oficiale de vanzare catre acea regiune.Productia OPEC a crescut la 29,6 milioane bpd in ultima luna, potrivit unui sondaj Reuters de miercuri, in timp ce productia din SUA a crescut in iunie la 11,82 milioane bpd, potrivit datelor federale.Ambele sunt cele mai inalte niveluri atinse din aprilie 2020.Stocurile de titei din SUA au scazut cu 3,3 milioane de barili, a declarat miercuri Administratia de Informatii Energetice din SUA, in timp ce stocurile de benzina au scazut cu 1,2 milioane de barili.Activitatea fabricilor din China si-a continuat scaderea in august, din cauza noilor infectii cu Covid, a celui mai grav val de caldura din ultimele decenii si a unui sector imobiliar aflat in dificultate, ceea ce sugereaza ca economia va avea dificultati.