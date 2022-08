Se scumpesc polițele RCA. Cât va costa asigurarea pentru fiecare șofer

Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat noile tarife de referință pentru asigurarea de răspundere civilă auto (RCA), scrie Adevărul.ro.

Potrivit sursei citate, acestea creșteri semnificative vin pentru toate categoriile de vârstă, cele mai notabile fiind însă la șoferii sub 30 de ani, unde se înregistrează un avans al tarifului de referinţă între 13% şi 23% în august 2022, față de februarie 2022.Cel mai mult pentru asigurarea RCA vor plăti, astfel, șoferii sub 30 de ani care conduc mașini cu capacitatea cilindrică de peste 2.500 de centimetri cubi (cmc), respectiv peste 4.100 de lei pe an, transmite Digi24.Mai exact, tarifele de referință pentru șoferii sub 30 de ani sunt de 1.532 de lei pentru mașinile sub 1200 cmc, 1.631 lei pentru cele între 1201-1400 cmc, 1.875 lei pentru 1401-1600 cmc, 1.994 lei pentru mașinile care au între 1601-1800 cmc, 2.163 de lei pentru 1801-2000 cmc, 2.886 de lei pentru 2001-2500 cmc și 4.140 de lei pentru mașinile care au motoare de peste 2500 de centimetri cubi.Șoferii între 31 și 40 de ani vor plăti sume de 943 de lei pentru mașinile sub 1200 cmc, 933 lei pentru cele între 1201-1400 cmc, 1.061 lei pentru 1401-1600 cmc, 1.173 lei pentru mașinile care au între 1601-1800 cmc, 1.297 de lei pentru 1801-2000 cmc, 1.732 de lei pentru 2001-2500 cmc și 2.590 de lei pentru mașinile care au motoare de peste 2500 de centimetri cubi.Pentru cei între 41 și 50 de ani tarifele sunt de 913 de lei pentru mașinile sub 1200 cmc, 957 lei pentru cele între 1201-1400 cmc, 1.079 lei pentru 1401-1600 cmc, 1.164 lei pentru mașinile care au între 1601-1800 cmc, 1.261 de lei pentru 1801-2000 cmc, 1.731 de lei pentru 2001-2500 cmc și 2.575 de lei pentru mașinile care au motoare de peste 2500 de centimetri cubi.De asemenea, şoferii între 51 și 60 de ani vor plăti 860 de lei pentru mașinile sub 1200 cmc, 895 lei pentru cele între 1201-1400 cmc, 1.038 lei pentru 1401-1600 cmc, 1.160 lei pentru mașinile care au între 1601-1800 cmc, 1.243 de lei pentru 1801-2000 cmc, 1.684 de lei pentru 2001-2500 cmc și 2.587 de lei pentru mașinile care au motoare de peste 2500 de centimetri cubi. ...citeste mai departe despre " Se scumpesc polițele RCA. Cât va costa asigurarea pentru fiecare șofer " pe Ziare.com