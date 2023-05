Zahărul se află în topul celor mai mari scumpiri înregistrate în ultimul an, cu o creştere a preţului de 58,25% în aprilie 2023 faţă de aprilie 2022, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Alte alimente care au consemnat creşteri importante de preţ sunt untul (+ 35,16%), cartofii, cu o majorare de 34,15%, ouăle, cu un plus de 30,71%, laptele (+27,97%) şi pâinea (+17,97%).În topul mărfurilor nealimentare care au consemnat cele mai mari creşteri de preţ în perioada analizată s-au aflat energia termică, cu 23,81%, alte mărfuri nealimentare, cu 16,18%, şi articolele de igienă şi cosmeticele, cu 14,62%. Combustibilii s-au ieftinit cu 3,92%, iar medicamentele cu 2,95%.În sectorul serviciilor, cel mai mult s-au scumpit transportul aerian, cu 48,91%, serviciile de apă, canal salubritate - 22,17% şi transportul CFR, cu 21,18%.De la lună la lună, în aprilie faţă de martie, cele mai importante creşteri ale preţurilor au fost consemnate la transportul aerian 23,15% şi energie termică - 9,06%.Luna trecută, la produse alimentare s-au scumpit fructele proaspete cu 3,69% şi cartofii cu 2,24%, iar cea mai mare ieftinire a fost consemnată la ulei, cu 2,42%. De asemenea, energia electrică s-a ieftinit cu 2,04%, iar alte servicii cu 0,04%.Rata anuală a inflaţiei a scăzut la 11,23% în aprilie 2023, de la 14,53% în martie 2023, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 19,84%, cele nealimentare cu 5,83%, iar serviciile cu 10,64%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, date vineri publicităţii. ...citeste mai departe despre " Topul scumpirilor din ultimul an. Zahărul are un preț cu 58% mai mare " pe Ziare.com