Abonamentele Concierge Medical: cel mai simplu și eficient traseu către sănătatea pacienților

Investiția constantă în sănătatea personală și a celor dragi se dovedește a fi cea mai bună decizie pe termen lung în rândul pacienților de toate vârstele. Eficiența acestui demers se definește, de cele mai multe ori, prin diferența dintre prevenție și tratament. Un studiu din 2019 al Comisiei Europene plasa România pe penultimul loc în ceea ce privește cheltuielile pentru prevenția medicală, bună parte dintre programele naționale de politică în domeniul sănătății fiind destinate îngrijirilor curative. Cu toate că schimbarea de mentalitate reprezintă un aspect cheie pentru reforma sistemului sanitar autohton, există deja o serie de soluții ce sar în ajutorul celor care își doresc mai mult decât acces la o rețea de medici.

Soluția pentru cei care vor să se bucure la maximum de sănătatea și timpul lor

Abonamentele individuale: servicii medicale adaptate nevoilor întregii familii

Abonamentele corporate: beneficii pentru angajați și angajatori

Creșterea nivelului de conștientizare asupra importanței prevenției și nevoia pacientului român de a avea acces rapid la expertiză medicală și tehnologie modernă au stat la baza dezvoltării unor abonamente medicale inovative pe piața din România. Concierge Medical , clinică multidisciplinară ce face parte din Enayati Group, a venit cu o abordare unică asupra unui astfel de produs. Conceptul propus reprezintă un sistem perfecționat de management al pacientului, axat pe o relație apropiată medic-pacient și un traseu medical cât mai facil. Spre deosebire de abonamentele clasice, menite să acopere nevoile medicale primare, Concierge Medical deservește atât afecţiunile mai puţin complicate, cât și cazurile complexe.Abonamentele Concierge Medical vin în întâmpinarea celor care își doresc un parcurs medical cât mai eficient. Acestea garantează acces, în cel mult 3 zile lucrătoare, la echipa de Concierge Doctors, oferind și posibilitatea unor programări cu prioritate. Totodată, dosarul medical va fi disponibil direct pe telefon, posesorul unui abonament având acces la sfatul medicului simplu și rapid. Astfel, acesta va avea contact în timp real cu starea sa de sănătate, luând cele mai corecte și informate decizii împreună cu specialiștii.Întreaga experiență este gândită astfel încât pacientul să nu se simtă captiv în labirintul sistemului medical, beneficiarul fiind ghidat pas cu pas de către medicul personal care îi va explica în detaliu toate aspectele ce țin de analize, consultații sau tratament. Fiind parte integrantă a primului oraș medical din România, Concierge Medical pune la dispoziția pacienților o rețea extinsă de parteneri de top din mediul privat și de stat deopotrivă. Astfel, aceștia vor avea parte de toate analizele de laborator și investigațiile imagistice necesare, precum și de consultații nelimitate în cadrul cabinetelor a peste 3000 de doctori. Toate aceste servicii se adresează atât pacienților individuali, cât și mediului corporate.Pentru că nevoile pacienților diferă, Concierge Medical a dezvoltat patru tipuri de abonamente individuale, potrivite nevoilor fiecărui membru al familiei. Pachetul standard include acces nelimitat la specializările medicină de familie, generală, internă și pediatrie, sfatul medicului, programări cu prioritate, programe de screening personalizat sau monitorizarea bolilor cronice. Abonamentul Plus este o extensie a acestor servicii de bază, oferind pacienților consultații nelimitate la orice specialitate medicală, linie de urgență disponibilă 24/7, ghidare către camera de gardă sau recuperare medicală. Totodată, din dorința de a fi alături de întreaga familie, au fost create produse medicale destinate juniorilor și seniorilor, cu servicii bazate pe nevoile fiecărei grupe de vârstă.Ana Maria Marian, Managing Partner: „Abonamentele Concierge Medical au plecat de la nevoia acută a pacienţilor de a avea un medic personal, dedicat și disponibil, care să-i ofere toate informaţiile de care are nevoie, fiind alături de el pe tot parcursul traseului medical. Deși iniţial ne-am adresat segmentului corporate, nevoia acestui serviciu era resimţită de către fiecare pacient în parte, și așa au apărut abonamentele individuale. Acum, în baza unui abonament lunar, orice persoană, adult sau copil, poate avea un Concierge Doctor dedicat - medicul care abordează integral pacientul, în ghidează în labirintul sistemului medical și asigură accesul spre specialiști de top.”Cele două pachete destinate companiilor vin cu servicii unice pentru mediul de business autohton. Acestea oferă, pe lângă facilitățile standard regăsite în abonamentul individual, și servicii de referință pentru clinică. Angajații beneficiază astfel de second opinion medical și consultații în cadrul programului Visiting Professors, o bine-cunoscută inițiativă ce aduce expertiza medicală internațională la Concierge Medical.Alina Alecu, Managing Partner Grant Box, client corporate: „Experienţa colaborării echipe noastre cu Enayati Medical City & Intermedicas Concierge Medical este una excelentă. Integrarea tututor specializărilor medicale într-un singur loc, accesul la medici de top sau un concierge doctor care gestionează dosarele medicale ale colegilor noștri într-o manieră integrată este unică din punctul nostru de vedere. Am experimentat și alte tipuri de servicii medicale tip abonament sau asigurare în trecut și niciunul nu s-a ridicat la acest nivel. Cel mai mult ne bucură faptul că ne simţim cu adevărat în siguranţă alături de voi, avem o persoană dedicată pentru colegii noștri care îi preia din stadiul de programări, un concierge doctor dedicat care le recomandă un parcurs corect de investigaţii, analize, tratament și ne facilitează accesul la acei specialiști de care avem nevoie, în cel mai scurt timp posibil. Vă mulţumim pentru calitatea serviciilor pe care le oferiţi și pentru calitatea oamenilor din grupul vostru, de la medici la personal suport”.Mai multe detalii despre serviciile Concierge Medical pot fi găsite pe www.conciergemedical.ro sau pe pagina dedicată de Facebook.