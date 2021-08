Ce trebuie să știi despre fațetele dentare?

În ziua de azi, din ce în ce mai multe persoane apelează la fațete dentare pentru a obține zâmbetul perfect. Acestea sunt recomandate pentru a corecta mici imperfecțiuni ale danturii precum o poziție sau formă necorespunzătoare, o culoare inestetică, dinți demineralizați sau cu mici fracturi. Fațetele sunt realizate din ceramică și se aplică direct pe suprafața dinților, conferind zâmbetului un aspect natural.

Câte tipuri de fațete dentare există?

De ce să îți pui fațete dentare?

Fațete dentare sau coroane dentare?

Există două tipuri principale de fațete dentare, în funcție de modul în care acestea se aplică pe dinți. Prima categorie este cea a fațetelor cu șlefuire, care presupune eliminarea unei părți din țesutul dentar pentru ca acestea să se atașeze cât mai bine pe dinte. Acest lucru asigură o mai bună aderență în cazul dinților mai mari sau atunci când se realizează o schimbare mai radicală a aspectului lor.Cel de-al doilea tip este reprezentat de fațetele fără șlefuire, denumite și fațete no prep. Acestea se realizează fără a prepara dinții înainte de aplicare și nu implică pierderea de țesut dentar. Așadar, astfel de fațete se recomandă persoanelor cu dinții de dimensiuni mai mici.Această metodă de a îmbunătăți estetica dinților este asociată cu numeroase avantaje. Fațetele asigură un aspect natural utilizând materiale biocompatibile, care se atașează cu ușurință pe smalțul dintelui. Întreaga procedură este una foarte puțin invazivă și deloc dureroasă, care intervine doar puțin asupra danturii naturale sau chiar deloc, dacă vorbim despre fațetele no prep.Multe persoane apelează la fațetele dentare pentru a-și schimba culoarea dinților, iar această nouă culoare va rămâne perfectă. Nu există riscul de pătare a fațetelor, nici în urma fumatului, a consumului de cafea sau de alte alimente și băuturi ce pot lăsa pete. În plus, materialul nu permite acumularea plăcii bacteriene. Astfel, ele pot ține la distanță inflamațiile gingivale sau alte probleme similare.În cele din urmă, principalul avantaj al fațetelor este, bineînțeles, cel estetic. Acestea ajută la obținerea unui zâmbet perfect, cu dinți mai albi, mai puțin spațiați, fără fracturi sau alte probleme legate de formă sau poziționare.Spre deosebire de o fațetă, care se aplică doar pe suprafața vizibilă a dinților, coroana îmbracă întregul dinte și are rolul de a-i reda funcțiile pierdute. Așadar, scopul acesteia nu este doar unul estetic. În plus, este și mult mai rezistentă, chiar dacă este confecționată din același material ca o fațetă. Practic, o coroană reprezintă un nou dinte și îndeplinește toate funcțiile unei danturi naturale.Așadar, fațetele dentare sunt mult mai sensibile și necesită mai multă grijă. Pacientul va trebui să aibă o igienă dentară riguroasă și să respecte toate indicațiile medicului stomatolog pentru a prelungi cât mai mult viața fațetelor. În cazul în care acestea suferă diferite fisuri sau accidente, nu vor putea fi reparate.Fațetele dentare sunt o metodă simplă și nedureroasă de a obține un zâmbet de invidiat. Dacă îți dorești și tu să modifici aspectul dinților tăi, discută cu medicul stomatolog pentru a afla dacă aplicarea de fațete dentare este cea mai bună soluție pentru tine.